悉尼樓價按季挫4.7% 40年最急

【明報專訊】受澳洲央行激進的加息步伐影響，澳洲樓價回軟。澳洲房地產資訊機構CoreLogic的數據顯示，該國樓價最貴的悉尼，7月樓價中位數按月跌2.2%至108.74萬澳元（約600萬港元），按季跌4.7%，是悉尼近40年來最大的樓價跌幅。CoreLogic指出，自5月開始加息以來，樓市已開始偏軟，在今年餘下時間，隨着利率上升，樓市可能進一步惡化。
除悉尼以外，澳洲第二大城市墨爾本的7月樓價中位數亦按月跌1.5%，按季跌3.2%。澳洲首都坎培拉的樓價中位數則按月跌1.1%，按季跌0.9%。綜合全國數據，澳洲7月樓價中位數按月跌1.3%至74.78萬澳元（約412萬港元），按季跌2%。CoreLogic研究主管Tim Lawless稱，儘管樓價僅跌了3個月，但下跌速度相當於2008年金融海嘯及1980年代初期的急劇跌幅。很多分析師預期，澳洲樓價將由此前高位，下跌一至兩成。
澳洲央行提早於5月進入加息周期，累計已大幅加息1.25厘，將基準利率升至1.35厘。經濟師普遍預期，澳洲央行本周二將再次加息半厘，這將會是該央行自1994年以來，加息幅度最大的半年期。貨幣市場押注，該國央行將在今年底前加息至3厘。
高盛預計，澳洲未來12個月經濟衰退的概率為25%，新西蘭則為30%至35%。在基本情况下，澳紐將避免衰退，不過需注意下行風險，包括全球經濟活動減弱、通脹及金融環境收緊；一旦美國經濟急劇轉差，兩國衰退的概率將達五至六成。