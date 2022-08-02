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劉宇亮：汽車業向好 可逢低收集

【明報專訊】7月下旬國務院常務會議再次提出促進汽車消費舉措。此次促進汽車消費政策主要包括3項內容：一是除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制；二是打通二手車流通堵點；三是延續免徵新能源汽車購置稅政策。

自2021年1月1日至2022年12月31日，中央對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。市場預期2023年起新能源汽車購置稅減免政策將再度延續，電動化、智能化加速下，汽車行業有望迎來長期向上周期。

新能源汽車購置稅減免料可延續

行業未來的發展，應如特斯拉的馬斯克稱，混動汽車只是汽車發展的一個短暫階段，現在是時候離開，進入全電動車的新景况。

在國內市場，除了比亞迪之外，龍頭車企吉利、長安、長城、理想等品牌堅持走增程式混動路線。可以預計，在中國未來很長一段時間，純電動、混動、增程式混動等車型，將會長期共存。

7月狹義乘用車零售銷量有望按年增長17.8%。從政策、廠商折扣、消費熱度三方面來看，車市預期仍將保持高速增長態勢。在政策方面，多地出台新一輪汽車消費補貼政策，汽車消費政策刺激力度或將繼續維持。在廠商銷售折扣方面，7月中旬乘用車總體市場折扣率約為13.7%，較上月保持穩定。

成本方面，2021年國際國內市場原材料價格漲，汽車廠商成本端承壓，當前主要成本均現回落。2022年1月10日至7月10日，鋁錠、螺紋鋼、浮法平板玻璃、順丁膠等生產資料價格分別回落9.7%、10.0%、15.4%、2.0%，行業整體利潤空間有望進一步釋放。行業整體向好，龍頭股份可逢低收集，作中線持有。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]