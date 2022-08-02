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蔡明都：金融科技如何產生社會效益

【明報專訊】早前筆者為香港社會企業挑戰賽（HKSEC）主講了一個線上課程，分享「ESG與金融科技的關係」。無獨有偶，上周我獲香港恒生大學邀請出席Fintech×ESG座談會。坊間似乎對如何把ESG與不同行業對接很有興趣，我想藉此機會先論述ESG和金融科技的關係，下期探討房地產科技與ESG的關係。

上期提及聯合國2015年宣布了「2030永續發展目標」（SDGs in 2030），期望2030年讓全球成為更適合永續發展的社會。為應對氣候變遷、經濟成長、社會平權、環境退化、貧富差距等難題，該組織制定17項核心目標，包括終結貧窮、消除飢餓、減少不平等多元伙伴關係等。如今各國都通過各種政策朝着目標努力，建立可持續發展的經濟模式。

全球金融機構正積極倡導並致力於普及金融，協助減少世界貧困人口及饑荒。根據摩通調查報告，世界貧困人口因智能手機和電子錢包的普及，享受到基本金融服務。世銀也指出，全球約17億成年人因沒有銀行帳戶無法以簡便的方法匯款、支付和交易，更無法獲得銀行貸款。從2021年的分佈來看，估計印度有1.9億、巴基斯坦1億、印度尼西亞9500萬人沒金融帳戶。此外尼日利亞、墨西哥等國沒有金融帳戶的更佔50%人口。在孟加拉，用電子錢包的城市流動人口較一般居民擁有近3倍的存款。根據印尼國家銀行調查，該國人民在2020至2021年的電子錢包使用量倍增，顯示對電子錢包的接受度。在印尼，有29%的電子支付透過如OVO、DANA和GoPay的本土平台，除了可促進科技發展，也創造就業、增加稅收，有助國家建立更好的基礎設施，帶來社會進步。

電子錢包普及 更多人享金融服務

在聯合國公布的數據也發現，每當人均匯款金額提升10%，該國的貧困人口會因而降低3.5%，可見經濟活動對城市發展有很重要的影響。然而金融活動的支付服務必須有完整的通訊基建，這卻是發展中國家最欠缺的資源。現今透過我國普及的通訊科技的幫助，發展中國家也可利用更低成本建立完善的通訊網絡。基於不少發展中國家的道路基建尚待開發，他們更有潛力發展虛擬銀行，省略建立實體銀行的成本。所以金融科技在傳統金融機構不普及的地區可能更有發展空間。

低成本通訊網絡 增經濟活動創就業

法國電訊商Orange於2008年在象牙海岸共和國推出Orange Money（現已普及至非洲17個國家），通過提供匯款、收款和工資支付的服務，即使沒金融帳戶但有電話號碼的使用者，也可進行簡單的金融、儲蓄活動，除了為Orange公司帶來了更大的盈利及正面的社會形象，還推動當地經濟平等，鼓勵小企成立。

從宏觀角度推斷，通訊基建加上網絡金融系統及法規，可刺激金融活動並有助減少社會貧窮，達到永續發展目標一（SDG 1）。當貧困率降低了，饑荒人口也隨之減少以達到永續發展目標二（SDG 2）。當國家消除了貧窮和飢餓，便可為國民帶來健康保障，達到永續發展目標三（SDG 3），創造一個健康、有福祉的社會。當經濟發展良好，人們便可以擁有更多的升學機會，減少文盲，達到永續發展目標四（SDG 4）。一個經濟起飛的地方將需要更多就業人口，這會讓女性有更多工作機會，從而達到永續發展目標五（SDG 5）。可見金融科技的發達確可產生一連串社會效益。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

亞洲金融科技師學會

[蔡明都 金科育律]