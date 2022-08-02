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薛偉傑：200W快速充電 料成旗艦手機新標準

【明報專訊】自從智能手機開始取代功能手機以來，其續航力和充電需時問題，為用戶造成無形焦慮和壓力。為克服這個問題，業界除了持續提升手機鋰電池容量和能量密度外，近幾年還大幅加快充電速度，尤其是內地手機品牌；其中內地最新推出的某些新手機，有線快充速度已經高達200W，預料在今年下半年，200W有線快充將有可能成為內地頂級旗艦手機的新標準。

內地智能手機品牌一向以性價比來搶奪市場佔有率，在蒐羅零部件方面不遺餘力，實行集各家大成。由今年初開始，內地多個主流手機品牌紛紛推出120W有線快充的旗艦手機，有些型號連無線快充也達到50W，例如由內地短跑名將「蘇神」蘇炳添代言的小米12 Pro。但令人意外的是，沒想到僅僅大約半年，120W有線快充已經要「退位讓賢」，頂級旗艦手機的有線快速充電標準已大幅上升至200W。

iQOO掀新一輪「軍備競賽」

7月19日，vivo旗下的子品牌iQOO正式發表新款旗艦機iQOO 10系列。其中最令人矚目的，就是iQOO 10 Pro的「超快閃充」速度高達200W，號稱是全行業首部設有200W有線快速充電手機。iQOO 10 Pro 配備容量4700mAh的鋰電池，據該品牌聲稱，使用原裝氮化鎵（GaN）充電器，在200W的超快充電模式下（20A電流和10V電壓），只需10分鐘，電池就可以由1%儲電量充滿至100%。

據報道，內地有用家實際測試過iQOO 10 Pro的充電時間，確認由1%儲電量充至60%，只需5分鐘；而由1%儲電量充滿至100%，亦確實只需大約10分鐘。而且，據公司介紹，其鋰電池在經歷1600次充電循環之後（以每日充電一次計，約為4.38年），仍然可以維持80%以上的容量，是行業目前的「閃充天花板」。

相比之下，定位稍次一級的iQOO 10同樣配備容量4700mAh的鋰電池，但其「超快閃充」速度維持在120W，由1%儲電量充滿至100%，需要19分鐘。

華為小米料緊隨其後

而繼iQOO 10 Pro之後，華為的Mate 50 Pro和小米的Mix 5 Pro亦同樣將會具備200W的有線快充技術。行內估計，華為大約會在8月底發表Mate 50 Pro，而小米則預計在9月份正式發表Mix 5 Pro。因此，有些內地媒體戲言，200W有線快充技術勢將成為內地智能手機行業的新一輪「軍備競賽」。

此外，在今年2月底於巴塞隆拿舉行的「世界流動通訊大會」（MWC）上，另一個內地品牌OPPO更曾經公開展示過240W的超級閃充技術，只是未有透露何時推出。當時有內地媒體估計，OPPO可能還未完全解決發熱和電池損耗問題，評估要到今年底或明年初才能夠量產240W有線快充技術的智能手機。但筆者個人估計，以現時情况來說，OPPO將備受壓力，可能在今年底之前就要推出這款手機。

為什麼內地智能手機品牌都群起提高充電速度呢？有些業內人士分析，這主要是因為與其他技術突破和創新相比，加快充電速度相對容易實現，對成本的影響也不太大，而用戶又能夠很直接的感受到其改進（節省充電時間）而受落，在銷量上也能反映出來。相比之下，摺疊屏手機礙於成本、重量和厚度等種種問題，暫時的出貨量仍然有限，而且估計七至八成銷量都被三星包辦了。

一般相信，內地智能手機品牌在大幅提高充電速度的同時，亦在散熱技術上下過不少工夫，才不至出現大量意外。尤其是近期有些旗艦手機的VC液冷散熱系統的散熱總面積，號稱已增大至數十平方厘米（可能分成多層）。

在iPhone推出最初幾年，曾經出現過不少在充電甚或使用期間自燃的意外。其實內地手機品牌即使近年也曾出現同類的意外。只不過很多時內地媒體都沒有具體說清楚是哪個品牌的哪款手機。而某些內地品牌每當遇到這類事件，又動輒以「同行抹黑」的陰謀論來出發（就像Tesla般），殺氣騰騰地質疑當事人是受競爭對手指使做假，令後者大感壓力。

筆者希望，內地手機品牌在研究提高快充速度時，亦應該同時將安全放在第一位，不要因此而產生意外。而某些內地品牌更應該檢討一下它對於意外事件的態度，在未有充足查證之下，絕不能先抹黑其顧客。

明報記者

[薛偉傑 科技觀潮]