moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

尚乘數科半月升百倍 市值超匯控 港產美股市盈率逼6000倍 分析：股價被挾高

【明報專訊】上月中在美國掛牌的港產公司尚乘數科（AMTD Digital）（美：HKD）上市後離奇爆升，前晚收市報742美元，較IPO新股定價7.8美元狂升近百倍，市值達1373億美元（約1.07萬億港元），超越港股大藍籌匯豐控股（0005），市盈率更接近6000倍。有業界人士表示，美股市場實行「莊家制」，公眾持股量的要求較港股低，股價被挾高的情况屢見不鮮，提醒散戶若入場須承擔一定風險。

明報記者 葉翠

尚乘數科美股昨日高開930美元，最高曾升至953美元（見圖1），惟隨後股價回落，截至晚上10時報770美元，升3.8%；母企尚乘IDEA集團（美：AMTD）亦跟隨急升逾3倍，報10.57美元。

街貨佔8.6% 成交量不大

據尚乘數科招股文件，以截至去年4月底止年度純利約1.78億元計，市盈率接近6000倍。是次上市保薦人為中資券商利弗莫爾及艾德證券，發行股份佔公司整體股本（即俗稱「街貨」）僅約8.6%，大股東尚乘IDEA集團持股約88.7%，另有2.7%屬其他股東（見圖2）。觀乎過去兩周的交易日，該股交投量不大，當中有3天成交量較突出，惟每日最多亦僅佔流通美股存託股份（ADS）約15%，反映即使公司股價急升百倍，但大部分IPO認購的投資者仍未沽出。

母企遭美列入強制除牌名單

翻查資料，該股母企尚乘IDEA目前被美國證交會（SEC）列入強制除牌名單，並由尚乘集團持有逾半股份；瑞銀前高層蔡志堅全資擁有的Infinity Power Investments持有尚乘集團約20.4%，由鷹君（0041）羅氏家族次子羅旭瑞擔任主席的世紀城市（0355）持股5.8%。此外，尚乘當年由本港首富李嘉誠旗下長和（0001）有份創辦，惟經多次攤薄後，是否仍有持股已不得而知。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康表示，尚乘數科未有傳出任何業績相關的利好消息，集團基本面不可能造就是次股價升幅，而在「街貨」集中的情况下，莊家若要挾高股價難度不大，估計是次事件或源於保薦人在背後推波助瀾。

證券界：或保薦人推波助瀾

尚乘數科昨日發公告稱，注意到公司的ADS價格出現大幅波動，同時觀察到一些非常活躍的交易量。公司續稱，自IPO以來，並無任何與公司業務和經營活動有關的重大情况、事件或其他事項，正密切關注市場是否有任何不尋常的交易活動或異常情况。集團主要經營數碼金融平台，業務涉獵甚廣，包括與小米（1810）共同投資本港虛擬銀行天星銀行，亦有參與投資電影製作，包括《拆彈專家2》等。