尚乘數科半月升百倍 市值超匯控 港產美股市盈率逼6000倍 分析：股價被挾高

明報記者 葉翠

尚乘數科美股昨日高開930美元，最高曾升至953美元（見圖1），惟隨後股價回落，截至晚上10時報770美元，升3.8%；母企尚乘IDEA集團（美：AMTD）亦跟隨急升逾3倍，報10.57美元。

街貨佔8.6% 成交量不大

據尚乘數科招股文件，以截至去年4月底止年度純利約1.78億元計，市盈率接近6000倍。是次上市保薦人為中資券商利弗莫爾及艾德證券，發行股份佔公司整體股本（即俗稱「街貨」）僅約8.6%，大股東尚乘IDEA集團持股約88.7%，另有2.7%屬其他股東（見圖2）。觀乎過去兩周的交易日，該股交投量不大，當中有3天成交量較突出，惟每日最多亦僅佔流通美股存託股份（ADS）約15%，反映即使公司股價急升百倍，但大部分IPO認購的投資者仍未沽出。

母企遭美列入強制除牌名單

翻查資料，該股母企尚乘IDEA目前被美國證交會（SEC）列入強制除牌名單，並由尚乘集團持有逾半股份；瑞銀前高層蔡志堅全資擁有的Infinity Power Investments持有尚乘集團約20.4%，由鷹君（0041）羅氏家族次子羅旭瑞擔任主席的世紀城市（0355）持股5.8%。此外，尚乘當年由本港首富李嘉誠旗下長和（0001）有份創辦，惟經多次攤薄後，是否仍有持股已不得而知。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康表示，尚乘數科未有傳出任何業績相關的利好消息，集團基本面不可能造就是次股價升幅，而在「街貨」集中的情况下，莊家若要挾高股價難度不大，估計是次事件或源於保薦人在背後推波助瀾。

證券界：或保薦人推波助瀾

尚乘數科昨日發公告稱，注意到公司的ADS價格出現大幅波動，同時觀察到一些非常活躍的交易量。公司續稱，自IPO以來，並無任何與公司業務和經營活動有關的重大情况、事件或其他事項，正密切關注市場是否有任何不尋常的交易活動或異常情况。集團主要經營數碼金融平台，業務涉獵甚廣，包括與小米（1810）共同投資本港虛擬銀行天星銀行，亦有參與投資電影製作，包括《拆彈專家2》等。