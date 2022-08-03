主席蔡志堅 與證監仍有官司

【明報專訊】港產數碼金融平台尚乘數科（AMTD Digital）（美：HKD）選擇在美國上市，而非在本港上市，未知是否與最終控股公司尚乘集團主席蔡志堅目前與香港證監會仍有訴訟有關。
蔡志堅是瑞銀前高層，早年因為在瑞銀工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭到證監會提出釘牌兩年的處分，由於蔡志堅不服有關判決提出上訴，案件目前仍然未裁決。
根據判案書，兩宗事件都發生在蔡志堅加盟尚乘之前，他在2015年仍在瑞銀工作時，擔任新特能源（1799）上市主要代表，但他未有申報其父親有份投資的瓴睿資本（L. R. Capital）在新特上市前數月入股，投資額達5億元人民幣。而其母親擁有47%的「瓴睿一帶一路公司」，則為新特能源基礎投資者之一，以約2.325億元認購2572萬股，行為被指違反瑞銀內部守則，構成實質或潛在利益衝突，瑞銀亦就此主動向證監會匯報。
至於另一宗事件，則涉及摩根士丹利於2015年將部分尚乘集團持股出售予瓴睿資本交易，瑞銀為大摩在交易中的財務顧問，而當時仍在瑞銀任職的蔡志堅則為項目保薦人；不過，證監會指蔡志堅當時同時有參與瓴睿資本業務，並在大摩不知情下就交易向領睿提供指導，構成利益衝突，而且未有向瑞銀申報。