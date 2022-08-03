主席蔡志堅 與證監仍有官司

蔡志堅是瑞銀前高層，早年因為在瑞銀工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭到證監會提出釘牌兩年的處分，由於蔡志堅不服有關判決提出上訴，案件目前仍然未裁決。

助新特上市 涉利益衝突

根據判案書，兩宗事件都發生在蔡志堅加盟尚乘之前，他在2015年仍在瑞銀工作時，擔任新特能源（1799）上市主要代表，但他未有申報其父親有份投資的瓴睿資本（L. R. Capital）在新特上市前數月入股，投資額達5億元人民幣。而其母親擁有47%的「瓴睿一帶一路公司」，則為新特能源基礎投資者之一，以約2.325億元認購2572萬股，行為被指違反瑞銀內部守則，構成實質或潛在利益衝突，瑞銀亦就此主動向證監會匯報。

證監擬罰釘牌兩年 蔡上訴

至於另一宗事件，則涉及摩根士丹利於2015年將部分尚乘集團持股出售予瓴睿資本交易，瑞銀為大摩在交易中的財務顧問，而當時仍在瑞銀任職的蔡志堅則為項目保薦人；不過，證監會指蔡志堅當時同時有參與瓴睿資本業務，並在大摩不知情下就交易向領睿提供指導，構成利益衝突，而且未有向瑞銀申報。