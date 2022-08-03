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港燈溢利增1.6% 中期分派維持0.1594元

標籤：港燈

【明報專訊】港燈（2638）昨日公布6月底止中期業績，溢利按年微增1.6%，賺8.94億元（見表）。集團期內因燃料價格調整條款帳變動，致開支大增1.69倍，至7.56億元；加上已付資本支出亦增加31%，至30.31億元，令可供分派收入呈現負14.74億元；但作出酌情調整28.82億元後，令可分派金額維持14.08億元，每單位中期分派0.1594元，與去年持平。

期內港燈入帳的資本開支21.59億元，按年增加19.2%。借貸則按年增加30.62億元，至496.88億元；手持現金5500萬元，未動用信貸額度尚有19億元。整體淨負債496.33億元，而淨負債對淨總資本比率為50%，按年增加1個百分點。

燃料價漲 6月淨電費高1月15%

在營運方面，港燈受到社交距離措施、5月份天氣較去年溫和，以及客戶更關注能源效益及節約能源等因素影響，售電量按年減少6.8%。燃料價格期內上升，因此導致6月份淨電費比1月份高15%。在當前經濟環境下，港燈凍結今年基本電費，並提供每度電1仙特別回扣，同時協助政府落實6月推出的新一輪電費補貼計劃，每個合資格電力住宅戶口可獲1000元電費補貼；另派發3輪飲食券，總值1000萬元。現時燃氣發電佔旗下南丫發電廠總輸出電量約50%，上半年度共接駁約50個新增客戶發電裝置至港燈電網。