moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港6月零售跌1.2% 連跌兩月 零售協會：7月更淡靜 料消費券效果短暫

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處公布，本港6月零售銷售按年下跌1.2%至277億元，較市場預期遜色，亦連跌兩個月，各類別以電器及其他未分類耐用消費品跌幅最大。香港零售管理協會表示，會員反映7月銷情更淡靜，相信市民等待即將派發的消費券再購物，但預計只能短暫帶動表現，效果將按周減退。

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，6月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌4.1%。以今年上半年計，零售業總銷貨價值的估計下跌2.6%，總銷貨數量亦下跌5.6%。6月網上銷售佔總零售銷售的8.2%，約為23億元，按年上升0.5%。以上半年計，本地零售業網上銷售價值臨時估計升24.0%。

網上銷售23億 按年升0.5%

零售管理協會表示，今年6月及上半年較2018年同期下跌超過三成，反映整體零售市道與正常水平仍有一大段落差。協會相信，6月錄得跌幅主要因為第一期消費券的動力微，再加上經濟疲弱，令市民消費更謹慎。零售商期望，8月派發消費券可再次為業界帶來新動力，但相信提振作用只能維持短時間，並會逐周遞減。協會又稱， 政府預估本港第二季GDP按年下跌1.4%，反映外圍經濟及地緣政治的影響開始浮現，加上美國加息趨勢，造成港匯波動、股票市場動盪，進一步削弱市民的消費力和購物意欲，將成為零售業一大隱憂。

按零售商主要類別計，6月超級市場貨品的銷貨價值跌0.3%；百貨公司貨品銷貨價值跌2.4%；藥物及化妝品銷貨價值跌1.7%；汽車及汽車零件銷貨價值跌10.9%，以上類別的跌幅按月有所收窄。另外，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物6月的銷貨價值升2.3%，較5月升7.7%有所收窄，以上半年計按年仍跌6.8%。

政府發言人：零售表現視乎疫情發展

政府發言人表示，零售業表現在第二季改善，不過動力在季末疫情確診數字回升，以及多家主要央行大幅加息而減弱，令6月零售輕微跌。展望未來，第二階段消費券將支持市民消費，但往後表現亦視乎本地疫情發展，以及金融狀况收緊對市民消費能力和氣氛影響。