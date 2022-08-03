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羅兵咸永道：倘11月起局部通關 料全年零售額增5％

標籤：經濟

【明報專訊】羅兵咸永道昨日發表最新零售市場報告，該行假設本港能在最後兩個月局部通關，預料本港全年零售總額有望增長5％至約3700億元。該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合伙人鄭煥然表示，11月舉行的「香港國際七人欖球賽」和「渣打香港馬拉松 2022」兩大體育盛事都是吸引海外參賽者和遊客的機會，亦成為進一步放寬入境限制的推動力，加上今年卡塔爾世界盃熱潮，預料下半年體育用品、服裝需求消費類別將會跑出。

若本港能在年底通關，羅兵咸永道預計，11月及12月傳統銷售旺季銷貨價值分別達360億元和380億元，按年升16.1％及15.2％。鄭煥然認為，政府傾向觀察舉辦盛事下，評估疫情走勢，在11月、12月再放寬檢疫限制。

體育盛事推動放寬入境限制

他認為，放寬一定是市場趨勢，今年下半年市場正處於結構性調整，當局一旦放寬入境指引，商戶必定再佈局旅遊旺區的租約和推廣。他認為，以逐步放寬為趨勢，料下一財政預算案未必再派發消費券。

料港網購比例難達10%

談及網上銷售，他表示，首5個月網上銷售額佔總零售總額約9.4%， 銷貨價值按年升29%至130億元。他認為，網上銷售「已見頂」，香港人口少，市場有一定上限，仍需要靠旅客等外來消費刺激。他又認為，近月市民外出用膳、消費增加，網上銷售額佔比未必能升至10%，電商市場的投資亦必定減少。