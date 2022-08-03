亞太區股市挫 恒指失守20000點

深成指數跌2.37%

亞太區股市普遍走弱，台灣加權指數下跌1.56%，收報14,747點；上證綜指跌2.26%，收報3186點。新經濟佔比較大比重的深成指數跌2.37%，為兩岸跌幅較大的指數，恒生科指昨跌3.01%，收報4194點，亦較恒指跌幅為多。

騰訊（0700）旗下遊戲未列入內地8月批准國產網遊名單之中，加上大股東Naspers沽貨持續，昨日一度失守290元見288元的近4年新低，不過尾市跌幅大幅收窄至1.54%，收報295元，全日成交連續2日超過120億元，顯示好淡友爭持。

近日阿里巴巴ADR（美：BABA）被列入預定除牌名單，阿里港股（9988）再跌2.85%。匯控（0005）前日受惠業績上升近5%後，昨日回吐1.64%。

分析：恒指反彈止於20000點

耀才證券研究部總監植耀輝表示，後市除了視乎台海局勢影響，其實近期恒指受科技股ADR退市和內房債務問題影響，加上缺乏好消息支持，走勢本身已經偏弱。他認為，即使台海局勢沒有擦槍走火，引發嚴重事件，恒指反彈力度有限或只回到20,000點。

此外，港匯昨日凌晨觸發弱方兌換保證，金管局承接89.41億港元沽盤，銀行體系總結餘於8月3日結算後，將下降至1447.5億港元。