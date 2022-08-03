moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

分析：Tesla上季歐銷量跌半

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）次季財報未公布主要市場的具體銷售數據，不過隨着其他車廠的數據出爐，分析師計算出Tesla次季在歐洲的銷量及市場份額下滑超過一半。

市佔率料跌至不足5%

儘管Tesla位於德國柏林附近的超級工廠已於3月底投產，次季在歐洲電動車（EV）市場的銷量及份額不升反跌。與今年第一季數據相比，Tesla第二季在歐洲的銷量由59,502輛降至26,154輛，跌幅56%，在歐洲電動車市場的份額亦由首季的11%跌至低於5%。

Tesla將於周四舉行年度股東大會，股東將要表決「1拆3」的拆股計劃。倘若通過，這將會是Tesla兩年內第二次拆股。Tesla昨早段股價升穿900美元，以5月低位計，已累升近五成。

事實上，Tesla在歐洲電動車市場的份額，已由2019年的20%大幅下滑。若剔除Tesla並不提供的插電式混合動力車（PHEV），僅計算純電動車（BEV）的銷量，Tesla在歐洲的市場份額，由今年首季的18%，跌至次季的8%，突顯其他車廠在歐洲銷量急升。倘Tesla在歐洲的唯一超級工廠在上季關閉，該季的歐洲銷情將會更弱。部分分析指出，Tesla的柏林超級工廠只能滿足其歐洲市場需求的四分之一，反映上海超級工廠此前因疫情關閉對歐洲銷售的影響。

（綜合報道）

[國際金融]