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最新《財富》 世界500強 連續六年上榜 碧桂園升至138位

財富中文網於昨日全球發布了最新的《財富》世界500強排行榜，頭十位排名當然是焦點所在，至於有多少中國企業能夠上榜，特別是過去兩年備受衝擊的房企在今年的排名如何，同樣備受市場重視。答案揭曉！

今年排榜首的仍然是沃爾瑪 (WALMART)，榜上有名的中國連香港企業共136間，加上台灣地區企業共145間；至於連續6年上榜的龍頭房企碧桂園，毫無懸念榜上有名，排名更繼續突破，最新是第138位！

Presented By：WAW Creation

 

 

據今年《財富》榜單顯示，在2021年，碧桂園以實現810.911億美元營業收入、41.544億美元利潤佔據第138位，其中營業收入更較上一年增加了20.9%。今年上半年，受疫情波動、經濟下行等因素影響，房地產融資持續收緊，購房者觀望情緒濃厚，盡管政策面有所緩和，但市場持續面臨下行壓力。碧桂園在逆市中保持了銷售的整體平穩。根據企業公告披露，5月、6月單月權益合同銷售額分別環比增長26.81%、20.21%，連續兩個月實現環比增長。事實上，今年上半年，碧桂園的權益銷售額已達1,851億元（人民幣，下同），持續領先同業。

 

上半年交付住房逾25萬套

眾所周知，目前內地房企正面對同業「爆雷」和「保交付」的挑戰，而以「提質增速 行穩致遠」為發展戰略方向的碧桂園，在「保交付」方面，在今年上半年，亦交出了一份亮眼的成績單。據資料顯示，截至2022年6月30日，碧桂園已在全國214個城市完成了1,070個批次，超過25萬套房屋的交付工作。值得一提的是，碧桂園在多個交付項目中實現了「交房即交證」。要知道，「交付交證」所體現的，不單是執行效率和統籌能力，亦彰顯房企的責任與擔當，因為消費者「拿證難」、「辦證難」等涉及不動產權證書的問題由來已久，而商品房在竣工前需要完成規劃、質檢、消防、人防等多項驗收；在辦理產權登記之前，還有維修資金繳存、稅費繳納、不動產測繪等步驟。而一旦辦證時間受到拖延，便會影響業主辦理落戶、子女上學、抵押貸款等事宜。

要實現「交房即交證」，少不得高效的協同能力和準備工夫，而碧桂園在交房前，會處理好聯合驗收、第三方評估……在交付當天，更會安排專業驗房師一對一全程陪同，為業主解答疑惑，以保障房屋交付滿意度。

 

減債務 強融資

在過去兩三年，內房的處理債務和融資能力備受關注，而良好的資金向來是碧桂園的核心競爭力之一。據2021年報告顯示，碧桂園債務規模穩步下降，融資成本逐年走低。截至2021年12月31日，碧桂園總借貸餘額為3 1 7 9 . 2 億元， 同比下降2 . 6 % ； 期末融資成本約5.2%，較上年底下降36個基點。在今年5月16日，碧桂園被監管機構選為首批「信用示範房企」，並於5月20日完成了2022年第一期公司債券簿記建檔工作。據悉，該筆簡稱「22碧地01」的債券，票面利率4.5%；其發行吸引了包括國有大行、股份行和證券公司等多家機構參與投標。

此外，在現金流穩定的情況下，碧桂園亦積極通過回購票據，或提前償還債券的方式進一步調節債務結構。據統計，自2021年12月30日至2022年6月30日，碧桂園已公告累計購回優先票據本金總額5,570萬美元。6月23日，碧桂園提前回購7月到期的美元票據，總額約4.11億美元。目前，碧桂園已經悉數償還本年內所有到期美元票據，年內無到期美元債。

 

 

各方認同

．蟬聯「中國房地產卓越100榜」榜首今年4月12日，在廣州舉行的2022觀點年度論壇上，碧桂園集團憑藉良好表現，榮登「2022房地產卓越企業表現」第1名，第五年蟬聯榜首。

．連續9年入選港股100強今年2月25日，2021香港上市公司發展高峰論壇暨第九屆「港股100強」頒獎典禮，碧桂園集團榮登「港股100強」綜合實力100強第19位。

．《2021胡潤中國民營企業可持續發展百強榜》第三今年1月10日，胡潤研究院首次發佈《胡潤中國民營企業可持續發展百強榜》，尋找最符合聯合國17個可持續發展目標的中國民營企業；其中碧桂園集團位列《2021胡潤中國民營企業可持續發展百強榜》第三。

 

 

「對人好，對社會好」累計捐款逾100億

自立業以來，碧桂園一直秉持創辦人楊國強「對人好，對社會好」的初心，造好房子、建好社區，深度參與社會公益事業。至今碧桂園創始人及集團累計參與社會慈善捐款已超過100億元，主動參與全國16省57縣精準扶貧鄉村振興工作，協助逾49萬人脫貧。

同時，碧桂園亦積極構建「企業（合作社）+基地+致富帶頭人+農戶」的共建共用產業模式，借助集團社區新零售品牌「碧優選」和扶貧品牌「臻碧鄉」，將優質農產品從鄉村快速運到城市社區，共轉化扶貧產品超690款，銷售額約4.1億元，惠及超17.5萬人。

在教育領域，碧桂園設立助學金、創辦慈善學校、發動愛心助學行動等，累計投入28.9億元，惠及貧困學子超50萬人次。其中，楊國強出資創辦的全國第一所免費高中國華紀念中學，截至2021年總投入已超過7億元，共接收了3,405名處於輟學邊緣的學生；仲明大學生助學金設立24載，累計捐贈4,500萬元，廣東省高校近1.2萬名品學兼優的貧困大學生獲得資助。