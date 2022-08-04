大灣區GBA專題：穗深樓價高企 港人轉戰珠海中山

明報記者 黃清瑤

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻表示，今年上半年大灣區樓價普遍上升，當中深圳及廣州升勢強勁，與去年比較，深圳樓價升17.1%至每平方米售價達到7.5萬元（人民幣，下同），廣州則升13.6%至每平方米接近3.9萬元。昔日以上兩個城市主要銷售中下價樓盤以迎合剛性需求，惟在內地嚴控管制期間，不少發展商都減少推出新盤，改為銷售豪宅或貴價樓盤，故深穗樓價因而受拉動。

發展商谷豪宅銷售 推高樓價

他續稱，香港與內地樓市有很大差異，香港樓價多數會綜合一二手物業數據，但內地樓市數據則主要參照一手物業。雖然深圳及廣州樓價突出，但過去兩年內地實施嚴格管控，以致成交量大幅下跌40%至60%，如廣州上半年成交量較去年同期下跌40%、佛山跌41%及惠州跌60%。

在內地9個灣區城市之中，廣州成交數字最高，其次為佛山。展望未來，鑑於內地仍有管控及封城措施，如果未有放寬政策，相信成交量仍會處於低水平，以及集中於一手豪宅物業。不過陶汝鴻預期，樓價不會如上半年般大升，走勢會趨向穩定。他又謂，未來樓市前景，已非留意經濟發展及發展商態度，而是留意政府政策。

港年輕專才北上 曾首選深圳前海

儘管港人在過去兩年因疫情而未能前往內地置業，但亦就察覺到熱門購買區域已出現變化，當中，不少人在內地置業作度假用途，因此會購買中山及珠海等地。其次，不少年輕專才會北上從事科技行業，昔日為便利工作，他們會考慮在前海及深圳置業，但由於深圳樓價高企，因此他們現時會考慮未來能夠快速到達深圳的城市，包括珠海及中山。

[活在灣區]