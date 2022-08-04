社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％

按年仍錄跌幅 酒吧生意最傷

按食肆類別細分，上季以酒吧生意跌幅最大，按年下跌14.9%至1.62億元，中式及非中式食肆收益分別為80.52億元及70.91億元，下跌7.4%及5.8%，雜類飲食場所亦跌2.8%至18.24億元，快餐店則繼續是受影響最小類別，跌幅為2.4%，收入為48.96億元，各類食肆較首季的雙位數字跌幅均有明顯改善。

政府發言人表示，受惠於本地疫情大致緩和、社交距離措施逐步放寬及消費券計劃的提振作用，本港第二季食肆業務顯著改善。發言人又稱，政府即將發放的第二輪消費券將有助支持消費需求，不過往後的食肆業務亦繼續視乎本地疫情發展，以及貨幣市場環境收緊對市民消費能力和氣氛的影響。