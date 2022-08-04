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社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％

【明報專訊】政府統計處公布，本港第二季食肆收益約220.26億元，由首季爆發的第五波疫情中反彈約51%，但整體生意在4至5月仍未完全恢復，因此按年仍跌5.5%。以單月計算，4、5、6月的食肆總收益分別按年下跌15.2%、1.3%及0.7%，當中5月錄得79億元收益，已是2021年12月以來的高位，隨着政府放寬社交距離限制措施後，跌幅按月已有所收窄。扣除其間價格變動影響後，第二季食肆總收益以數量計較上年同期下跌8.6%。以上半年計，食肆總收益為371.92億元，按年下跌13.6%，以數量計亦下跌16.4%。

按年仍錄跌幅 酒吧生意最傷

按食肆類別細分，上季以酒吧生意跌幅最大，按年下跌14.9%至1.62億元，中式及非中式食肆收益分別為80.52億元及70.91億元，下跌7.4%及5.8%，雜類飲食場所亦跌2.8%至18.24億元，快餐店則繼續是受影響最小類別，跌幅為2.4%，收入為48.96億元，各類食肆較首季的雙位數字跌幅均有明顯改善。

政府發言人表示，受惠於本地疫情大致緩和、社交距離措施逐步放寬及消費券計劃的提振作用，本港第二季食肆業務顯著改善。發言人又稱，政府即將發放的第二輪消費券將有助支持消費需求，不過往後的食肆業務亦繼續視乎本地疫情發展，以及貨幣市場環境收緊對市民消費能力和氣氛的影響。