澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億

澳娛20億無抵押貸款 年息4厘

澳博表示，是次獲澳娛提供貸款，使其能夠投資於澳娛綜合，作為競投賭牌預審所需增加股本的一部分。澳博可以隨時預付全部或部分貸款並毋須支付罰金。儘管目前困難的經營環境，澳博表示，貸款協議突顯澳娛及其本身均對澳門長期增長潛力充滿信心，獲取貸款可讓其進一步增強資產負債表狀况及流動資金。

4供1供股 折讓近34%

澳博是次供股，成為疫情爆發後首家宣告供股的濠賭股，亦是集團自2008年7月中上市以來首度供股集資。集團是次供股將發行約14.2億股，並視乎購股權獲行使增發至14.57億股，當中澳娛承諾認購最多10.98億股，涉資22.84億元，持股比例最多增至59.2%。法巴將出任包銷商。供股權將於9月1日至8日買賣，供股計劃將於9月下旬完成。澳博擬將集資所得，撥出27億元用於投資澳娛綜合，餘額為一般營運資金。

澳博股價昨日跟隨大市上升，收市報3.14元，升0.06元或1.948%。