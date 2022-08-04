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中國電力伙煤氣港首建光伏項目

【明報專訊】中國電力（2380）宣布，聯同中華煤氣（0003）在紅磡駿昇中心興建首個屋頂光伏項目，發電規模達175.5千瓦，並已併入中電（0002）的網絡。項目建設期長達一年，預計年發電量約20萬千瓦時。

市場曾於2005年傳出，中國電力有意嘗試踏足香港市場，惟其後告吹。是次透過與中華煤氣合作，屬中國電力首次涉足本港電力市場。中國電力昨日收報3.89元，全日跌2.5％。中華煤氣收報8.08元，全日微跌0.12％。

年發電量20萬千瓦時 併入中電網絡

中國電力表示，與中華煤氣共同開發建設的分散式光伏示範項目，於去年7月26日開工建設，克服疫情爆發、極端天氣等不利影響。按照計劃推進施工，並經過多方多輪溝通協調，順利通過驗收，正式併網發電，成為中國電力在香港發展綠色低碳能源的新里程碑。

中國電力稱，港府一直鼓勵開發可再生能源發電項目以來，中國電力亦積極行動；與中華煤氣簽署合作協議，組建專業合作平台，在港開發綜合智慧能源、屋頂光伏等可再生能源項目。香港駿昇中心屋頂光伏項目是雙方合作開發的首個清潔能源項目，同時亦正在有序推進一系列的清潔能源項目。

中國電力內地主攻清潔能源

中國電力一直主攻內地的清潔能源發電市場，據去年年報顯示，截至去年底，清潔能源合併裝機容量佔比淨增長8.18個百分點，佔合併裝機容量總額的比重約為52.16%。