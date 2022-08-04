尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％

尚乘數科昨日盤前股價曾再試2000美元水平。受惠尚乘數科股價飈升，母公司尚乘IDEA（美：AMTD）前晚股價亦升逾兩倍。尚乘數科昨晚以1900美元高開，其後回落。截至昨晚11時15分，報1092.03美元，跌34.96％。

母公司尚乘IDEA亦升逾兩倍

尚乘數科的瘋狂升勢惹來外媒關注，美國著名討論區Reddit亦有不少網民談論這家在當地知名度甚低的企業，有媒體甚至將事件與去年的「網紅股」事件拉上關係。當時有沽空機構擬針對美國遊戲銷售商GameStop（美：GME）狙擊，隨即引來大量散戶在網上討論區組織力量，透過共同買入推高GameStop股價擊退沽空機構，其後陸續亦有其他網紅股如AMC（美：AMC）受惠。有基金界人士認為，相比過往的網紅股，尚乘數科在美國散戶之間的知名度甚低，事前根本罕有討論，兩者性質並不完全相同。

基金人士：股價狂飈因街貨極少

美國媒體Business Insider專欄作家Matthew Fox認為，尚乘數科的瘋狂升勢主要與街貨極少有關；他指出，尚乘數科只有約1900萬股流通，集團已發行股本則約1.85億股，反映一旦投資者需求急升，而市場上卻只有小量願意出售的賣家，股價即可直線上升。他又提到，尚乘數科在連日爆升後，的確亦已惹起大量散戶注意，並引述富達數據指出，尚乘數科及尚乘IDEA均是周二買賣最活躍的股份之一。另有外媒發表文章，同樣關注到尚乘數科流通股份只佔公司已發行股本約8.6%，而且公司上市的包銷商、兩家中資券商利弗莫爾及艾德證券，在當地均屬三線（third-tier）券商。

明報記者