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Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定

【明報專訊】新冠疫情期間為遊戲業帶來的推動力，似乎已逐漸退減。日本遊戲生產商任天堂（日：7974）昨公布截至今年6月底止首個財政季度業績，期內遊戲主機Switch銷量下跌逾兩成至343萬台，為兩年來最低季度銷量，拖累收入按年下跌4.7%至3074.6億日圓（約180億港元）。集團表示，上季度Switch銷量下滑，主要受晶片供應短缺影響，認為雖然該遊戲主機已推出6年，但市場需求仍穩定。

任天堂昨股價跌近2%。據任天堂公布季度數據，上季Switch主機總銷量中，新推出OLED機型銷量約佔152萬台，原型及Lite版本各賣出132萬及59萬台，分別按年大跌60%及48%。翻查資料，Switch主機銷量已連續5個季度按年下跌，上季更是自2020年初以來銷量最低的一個季度，似乎自去年初起已逐漸從疫情時的銷量高峰下滑（見圖）。

Switch主機銷量連跌5季

集團解釋，上季度Switch銷量下滑，部分是由於去年同期推出的暢銷遊戲帶動主機銷量增長；另半導體短缺亦影響主機生產。任天堂表示，Switch推出至今已有6年，撇除部分地區的正式推出日期或有不同，但整體需求仍然穩定。公司預期，晶片採購會在今年第二至第三季間有所改善，截至明年3月底止財政年度Switch銷售預測仍維持在2100萬台，低於去年的2300萬台。

雖然作為主要收入來源的遊戲主機銷量下跌，不過，受惠期內貨幣匯率變動，任天堂上季純利按年增長約28.3%至1189.8億日圓（約69.5億港元），高於市場預期的901.8億日圓（約52.7億港元），撇除匯率因素影響，經營溢利則跌15.1%至1016.5億日圓（約59.4億港元）。

全年收入盈利指引均遜預期

此外，任天堂上季遊戲軟件銷量為4141萬份，按年減少8.6%。任天堂稱，遊戲《Nintendo Switch 運動》期內銷量為484萬，《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》銷量為191萬，兩款遊戲推出初期銷量理想，但其後走勢下滑，令上季遊戲銷量下跌。

展望未來，全年度收入及盈利指引均低於市場預期，任天堂預期全年度淨銷售額錄1.6萬億日圓（約935.1億港元），按年跌5.6%；料經營溢利為5000億日圓（約292.2億港元），按年跌15.6%；淨利潤料跌28.8%至3400億日圓（約198.7億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]