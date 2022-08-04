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美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好

【明報專訊】多名美國聯儲局官員過去兩天開腔，表明見到通脹數據明顯轉弱才「收手」，美國2年期及10年期國債孳息率分別重上3.15厘及2.8厘。美國昨晚公布7月服務業PMI指數47.3，勝預期；加上6月耐用品訂單按月增2%，勝預期的1.9%，美股早段向好，道指及標普500指數升0.6%及0.8%，納指更顯著上升1.4%。

立場偏鷹的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨晚接受CNBC訪問時被問聯信局加息步伐，他表明要見到令人信服迹象顯示通脹放緩，「才會令我覺得我們做得足夠。」三藩市聯儲行行長戴利（Mary Daly）亦說聯儲局距離成功控制通脹在2%仍很遙遠。他們的言論令市場相信9月再加息0.75厘的機率已上升至五成。

《金融時報》：沙特或輕微增產

《金融時報》引述4名獲沙特阿拉伯「吹風」人士說，沙特有意在昨天稍後舉行的油組與盟友（OPEC+）會議上，宣布輕微增產。上月美國總統拜登曾到訪沙特，力促該國增產，但當時沙特未有明確表態，其中一個原因是沙特想顧及與多年盟友俄羅斯的關係。《金融時報》引述消息人士稱，法國總統馬克龍正在斡旋，期望促成從俄羅斯及烏克蘭增加穀物供應的協議，包括運往急需糧食的中東，以換取沙特支持增產石油。報道刊出後紐約期油由升轉跌，至昨晚10時45分倒跌近1%，報每桶93.66美元。

（綜合報道）

[國際金融]