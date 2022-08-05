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長實中期多賺55%勝預期

【明報專訊】因應上半年在港售樓收益入帳，以及英式酒吧業務轉虧為盈，長實（1113）上半年純利按年增長54.8%，賺129.36億元。每股派中期息按年增長4.9%，為0.43元（見表）。長實近期在港買地似乎變得活躍，集團主席李澤鉅表示，長實一直採取主動積極的增添土地儲備，但重申「從來不會志在必得」，或意味無意高價搶購。

長實昨日股價在績前升0.4%。有外資行分析員表示，長實中期業績表現較預期優勝，收租業務表現下跌大致與同業同步，並稱將關注集團下半年會否有其他收購或回購更多股份。根據集團公布，上半年錄得合約銷售203.97億元，按年增長37.9%，期內入帳項目則包括Sea To Sky住宅及上海世紀盛薈廣場，分部收益達80.54億元，當中香港發展項目銷售佔約54.22億元。集團手上仍有約138.77億元銷售待入帳，當中預料逾55億元可望在下半年度入帳。

稱投地「不會志在必得」

租務方面，上半年貢獻收益按年跌16.2%至24.26億元。受疫情影響的英式酒吧Greene King扭虧為盈，分部收益8.66億元。因應去年增購4項基建及實用資產權益，因此錄得收益按年增長24.9%，達41.48億元。期內淨持現金盈餘高達139億元。

李澤鉅昨日在分析員會議上表示，集團會繼續積極主動去增添土地儲備，若然回報適合，集團會隨時出手購地，他們有很多資源去增加土地儲備。他認為，香港的住宅市場有強需求，但港府正落實增加供應，加上息口上升，他認為置業者要量力而為。

李澤鉅對中環的寫字樓前景審慎樂觀，並謂過往有經驗有租客回流核心商業區。此外，他又以「長江中心二期」稱呼正在重建的和記大廈，有望今年稍後時間招租，預計將在明年底前啟用。