港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離

新設黃碼或限光顧餐廳酒吧

報道提到，金管局已就峰會與多家銀行進行非正式會談，並確保會有「明星陣容」出席。知情人士稱，摩根士丹利、高盛和瑞銀的行政總裁都是金管局邀請對象。據報，與銀行之間的討論由財政司長陳茂波及金管局總裁余偉文親自牽頭，當局亦已把銀行方面的擔憂轉達給醫務衞生局。所有銀行代表未有置評。金管局發言人表示，正按照財政司長今年初在財政預算案中提出指示，籌備一個高規格的投資峰會。該局正與相關人士就如何便利這次活動的舉行展開磋商。

彭博報道又引述消息稱，如果本港同意豁免有關人士的隔離要求，按照目前港府對入境人士的構想，與會銀行高層將獲發「黃碼」，意味他們留港期間仍能在港與客戶會面，但不可以自由前往餐廳及酒吧等其他地方。有業界人士稱，考慮來港的高層當然希望毋須受到「黃碼」所限，讓他們更好地利用來港的時間。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）去年底曾獲港府豁免來港的檢疫，當時他在港逗留32小時。