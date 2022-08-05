moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客

【明報專訊】經營本港兩大地標商場海港城及時代廣場的九倉置業（1997），上半年核心盈利增3%至33.73億元，但因重估投資物業錄得50.39億元未變現虧損，業績由盈轉虧，蝕14.68億元，中期息0.7元。集團主席吳天海形容「通關是很多人的訴求」，坦言最理想當然與全世界通關，但認為即使不能一步到位，亦可分階段通關，期望特區政府可盡快落實並執行國家主席習近平的指示。

明報記者 蕭嘉聰

海港城盈利增 時代廣場跌

九置昨日中午公布業績，午後股價上揚，收市報36.05元，升6.7%。集團旗下旗艦商場海港城上半年營業盈利及收入分別增加6%及1%；另一商場時代廣場收入及營業盈利則分別跌22%及5%，兩大商場至6月底的出租率均為93%。

吳天海表示，本地消費已恢復得「七七八八」，獨缺旅客消費，雖然消費券可帶動市民消費，但是並不足夠，強調如果整個社會要回復正常狀態必須通關，因有部分與消費無關行業已陷入很大困境，例如跨境巴士等，必須通關才可回復正常需求。他又指出，但本地消費能力有限，需要旅客帶動業務，因此零售市場的先決條件仍是通關情况及時間，難以預測未來表現。不過吳天海預計，由於現時航班及機位大減，例如到外國的機票較去年昂貴數倍，將影響外遊意欲。內地通關有另一問題，如內地仍維持7天或14天隔離措施，對旅客亦有不便，因此短期未能復原至以往水平。

九置上半年收入按年減17%至62.1億元，其中香港投資收入錄52億元，按年跌2%，不過整體核心盈利仍升3%。吳天海強調，期內盈利微升不代表收入重拾升軌，只是跌幅放緩，認為「個市可能未跌完」，不過期內支出管理較以往好，令盈利止跌回升，未來會精準計劃各項開支。

「個市可能未跌完」 嚴省開支

寫字樓方面，海港城及時代廣場至6月底的出租率分別為87%及90%，海港城上半年收入及營業盈利均上升3%，時代廣場就表現持平。吳天海相信，整體租金市場中期沒有很大上升動力，個別區域如中環的表現會較好，但受限於需求，並不奢望租金表現可回到快速上升軌。他續指，如果目前市况變動不大，料下半年物業估值亦無太大變化，假如租金上升，或市場對租金前景更樂觀，有機會提高投資物業估值。