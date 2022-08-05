恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債

該地皮位於廣州市番禺區謝村片區，包括4個分地皮，總面積49.91萬平方米，可建設用地面積30.11萬平方米。根據原合同，恒大旗下公司獲授予該地皮作商業及體育用地的土地使用權，有效期40年，及作商務用地的土地使用權，有效期50年。恒大已在該地皮開始建設。

恒大表示，轉讓原因是集團流動性問題，對該地皮開發和建設的進度造成負面影響；預期集團將就轉讓事項錄得虧損約12.55億元。

廣州市規劃和自然資源局支付的出讓金退庫款經該局與恒大磋商後按原合同約定機制計算。具體計算為以原合同下該地皮土地使用權出讓金為68.13億元，扣除4371套已預售商品房對應的土地使用權出讓金20.23億元及不獲退還的原合同下該地皮訂金13.63億元，以及由於廣州市規劃和自然資源局願意繼續利用該地皮內足球場地皮已建工程，按原合同約定，恒大將獲補償已投入已建工程的成本20.92億元。

根據解除協議，恒大須另將與該地皮相關的所有帳戶的款項6.17億元及稅務機關退回的契稅劃轉至專項監管帳戶。專項監管帳戶內的款項將用於解決恒大與該地皮直接相關的債務問題，包括但不限於支付恒大尚欠中信信託的擔保債務等。