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越秀房託半年蝕5.2億 減派息

【明報專訊】越秀房託（0405）公布，截至今年6月底，上半年錄得5.21億元（人民幣，下同）淨虧損，去年同期獲利約2.86億元。期內，收入總額9.44億元，按年增加7%，每股基金單位虧損0.119元，中期每基金單位分派0.0853港元，按年少30.8%。全年每個基金單位分派的收益率5.58%，按年減少0.59個百分點。越秀房託全日收報3.02港元，升1.68%。

受累疫情 旗下物業出租率按年全下跌

集團解釋，受疫情影響，廣州四季酒店租金大跌21.1%，廣州白馬大廈租金按年跌8.6%。旗下物業出租率按年全數下跌，武漢財富中心出租率更按年大跌18.1個百分點至70%。

集團主席兼行政總裁林德良強調，集團的收入錄得穩定增長，其中去年收購的越秀金融大廈表現突出，出租率達95.5%，新續租的租金加幅達7.5%。他又表示，酒店公寓於6、7月出租率已回升至85%及80%，回到疫情前2019年的水平。

雖然集團的負債比率按年增5.1個百分點至43.9%，但林德良指集團暫未有具體收購計劃，會先專注做好營運。他又提到，雖然息口上升，但對集團的利息成本影響有限。加上集團於6月期間置換境內融資，融資利率由4.31厘降至3.5厘，每年能節省約1000萬元融資成本。