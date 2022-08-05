星展半年純利跌6% 龐華毅：冀全年淨息差擴至1.8厘

對於上調最優惠利率（P），龐華毅表示正留意市場情况，特別是大型銀行動向，隨着港元拆息加快上升，預期下半年最優惠利率也會上調。上半年淨息差輕微上升，星展香港財務總監陳立珊指出，主要因為大型企業貸款比例上升，以及資金成本增加，部分成本較低的往來儲蓄存款（CASA）轉移至成本較高的定期存款。上半年貸款按年增長9%，企業及機構銀行總監張建生表示，首季貸款受大型企業客戶帶動，不過增長在第二和第三季放緩，預期全年貸款仍可達中單位數增長，主要來自風險回報較合理的大型企業。

星展香港上半年撥備2.47億元，按年多撥61.48%，主要因為來自一般撥備的回撥金額，較去年同期減少。多間公布業績銀行，需為中國內地房地產貸款質素惡化增加在港的撥備。

慎選內房客戶 避免相關信貸損失

龐華毅表示，截至上半年，星展香港的內房貸款敞口少於600億元，只有110億元與民企有關，沒有貸款涉及出現問題的項目。他指該行慎選內房行業的客戶，成功避免相關的信貸損失，至上半年對民企內房貸款只佔星展香港總貸款額3%，內房相關撥備累計只有約1.6億元。