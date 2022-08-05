英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫

美原油庫存增 紐油跌穿90美元

英鎊兌美元昨晚應聲下滑，曾跌穿1.21，跌幅超過100點子（1元等如10,000點子）。此前受擴大加息的預期影響，英鎊兌美元曾由7月中的1.18低位，升至本周初的1.2250。英鎊兌港元昨晚貼近9.5水平。英國兩年期與10年期國債孳息率昨晚一度倒掛，是2019年以來首次，反映市場看淡英國經濟前景。此外，美國上周首次申領失業救濟人數按周增6000人，市場觀望周五公布的美國7月非農職位數據，美股三大指數早段偏軟。美國10年期國債孳息率跌穿2.7厘。美國原油及汽油庫存意外增加，引發需求放緩的擔憂，紐約期油昨晚跌穿每桶90美元，布蘭特期油跌穿每桶95美元。

加息難追聯儲局 英鎊反彈乏力

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）形容英國面臨非常嚴重通脹衝擊，自上次6月會議以來，通脹持續高企風險已經上升，促使其採取「更強而有力的行動」。他表示如有必要將繼續採取有力行動遏抑通脹，並表示將在下次9月會議保留所有政策選項。

英國對上一次加息半厘，已是1995年馬卓安（John Major）任首相、祁淦禮（Kenneth Clarke）任財相的年代，而英倫銀行當年仍聽命於財政部，後者對利率擁有最終決定權。直至1997年，英倫銀行才脫離財政部獨立。隨着美聯儲此前接連兩次加息0.75厘，歐洲央行上月宣布加息半厘展開加息周期，令英倫銀行面臨更大加息壓力。不過部分分析指出，由於英國經濟轉弱，英倫銀行加息步伐，可能難以追上聯儲局等主要央行，令英鎊反彈乏力。

英倫銀行指出，英國和歐洲的通脹壓力近期顯著加劇，這很大程度反映自5月以來批發天然氣價格幾乎上漲1倍，繼而影響到能源的零售價格，並蠶食英國家庭的實際收入。

英倫銀行料10月CPI升至13.3%

英倫銀行最新預計，由於能源價格將於今秋再次上調，英國消費者物價指數（CPI）將由6月按年升9.4%的40年高位，進一步攀升至今年10月的13.3%峰值，並在明年持續高企。該央行預期，家庭稅後實際收入將在今、明兩年急劇下降，而消費支出將會收縮。

（綜合報道）

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