Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌

由於主要生產地越南此前採取防疫封控措施導致供應鏈受阻，影響到Adidas次季收入。歐洲方面，關閉俄羅斯門店也導致收入損失高達1億歐元（約7.99億港元）。Adidas上周在3個月內第二次下調全年銷售預測，預計中國市場的銷售難以恢復。Adidas最新預測，北美和拉美市場的增長較快，但未來幾個月消費者支出可能趨於保守，中國以外的市場也可能出現需求放緩。

沃爾瑪Beyond Meat裁員

在零售市道轉弱之際，美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）與美國「人造肉第一股」Beyond Meat （美：BYND）證實裁員。彭博社引述知情人士稱，沃爾瑪的裁員人數約200人，涉及貨運速遞及商品銷售部門，以應付成本上升、庫存膨脹及消費者對一般商品需求轉弱的挑戰。沃爾瑪自5月以來兩度發盈警，預期通脹高企將導致消費者減少非必需品開支。面對人造肉需求放緩，Beyond Meat裁減40個職位，以削減成本。該公司去年底僱有約1100名員工。

隨着全球消費電子產品需求放緩，三星電子（韓：005930）的越南廠房員工向路透社透露，三星已削減當地大型智能手機工廠產量。太原省三星工廠工人，每周僅工作3天，部分生產線由此前每周工作6天調整為每周4天。三星去年的智能手機出貨量約2.7億部，太原省園區每年產能約1億部。

（綜合報道）

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