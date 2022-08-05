moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌

【明報專訊】面對供應鏈成本上漲，加上俄羅斯市場的收入受損，德國運動品牌Adidas（德：ADS）第二季經營溢利按年跌28%至3.92億歐元（約31億港元），剔除匯率變動因素的銷售額按年增長4%到56億歐元（約447億港元）。雖然大中華區上季收入按年跌35%，但亞太區整體銷售額按年增14%。

由於主要生產地越南此前採取防疫封控措施導致供應鏈受阻，影響到Adidas次季收入。歐洲方面，關閉俄羅斯門店也導致收入損失高達1億歐元（約7.99億港元）。Adidas上周在3個月內第二次下調全年銷售預測，預計中國市場的銷售難以恢復。Adidas最新預測，北美和拉美市場的增長較快，但未來幾個月消費者支出可能趨於保守，中國以外的市場也可能出現需求放緩。

沃爾瑪Beyond Meat裁員

在零售市道轉弱之際，美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）與美國「人造肉第一股」Beyond Meat （美：BYND）證實裁員。彭博社引述知情人士稱，沃爾瑪的裁員人數約200人，涉及貨運速遞及商品銷售部門，以應付成本上升、庫存膨脹及消費者對一般商品需求轉弱的挑戰。沃爾瑪自5月以來兩度發盈警，預期通脹高企將導致消費者減少非必需品開支。面對人造肉需求放緩，Beyond Meat裁減40個職位，以削減成本。該公司去年底僱有約1100名員工。

隨着全球消費電子產品需求放緩，三星電子（韓：005930）的越南廠房員工向路透社透露，三星已削減當地大型智能手機工廠產量。太原省三星工廠工人，每周僅工作3天，部分生產線由此前每周工作6天調整為每周4天。三星去年的智能手機出貨量約2.7億部，太原省園區每年產能約1億部。

（綜合報道）

[國際金融]