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科學園278間初創企業畢業 孕育最年輕「獨角獸」 充實香港科研生態圈

國家及香港政府的大力支持下，本地創科氣氛非常熾熱。香港科技園公司（科技園公司）舉辦「創科培育計劃」（培育計劃）畢業禮，今屆畢業初創企業達278間，數目再創新高，並且孕育出一間獨角獸企業（市值10億美元以上的非上市公司）——思謀集團有限公司（SmartMore），進一步充實香港的創科生態圈。

今年適逢香港特別行政區成立25周年、科技園公司成立20周年的大日子，科技園公司宣布深圳分園即將開幕，藉此把握大灣區優勢，推動香港發展成國際創科中心。

現時科學園約有1,100間科技企業，逾870間是培育計劃畢業企業，超過80%仍然營運中。

今年更見證多達278間初創企業，從科技園公司的培育計劃畢業，持續茁壯成長。他們往往由一個嶄新想法開始，逐步完成產品及技術，以至融資擴展，需要面對各種困難及挑戰。科技園公司透過為期3年的培育計劃，為專注於資訊與通訊科技、電子、綠色科技或精準工程範疇的初創企業，提供高達129萬元資金援助，作為研發和業務發展經費。

 

協助初創企業配對投資者

近年香港推動「再工業化」、先進製造業，今屆培育計劃畢業生之一——SmartMore研發的視覺運算技術「SMore ViMo」主要應用在消費電子、半導體、新能源汽車及高精密儀器等行業，能夠自動分析生產線上個別產品的缺陷，協助提升先進製造行業的品質管理。該企業自2019年創立，兩年多時間便快速成長為逾1,000名員工的企業，現時在香港及深圳均設有研發中心。去年，SmartMore完成B輪2億美元融資，發展成最年輕的人工智能（AI）獨角獸企業。

在這段初創企業發展旅程上，SmartMore分別參與「創業培育計劃」及「企業飛躍計劃」（LEAP），獲得科技園公司提供各種支援服務。SmartMore總經理談飛表示：「我們在不同階段上，科技園公司都有相應的支援計劃，例如早期的培育計劃提供資金外，也協助SmartMore建立商業網絡，介紹了多個商戶、物料供應商，以及銷售用戶給我們認識；當SmartMore發展至一定規模後，便參與了LEAP計劃，得到更多支援資金（最高470萬元）外，科技園公司也會協助籌備融資、配對投資者。對於任何一間初創企業來說，尋找投資人是非常重要的發展階段，科技園公司在這方面的協助，絕對加快了初創企業的成長速度。」

 

擔當業界與園區企業橋樑

初創企業面對另一個難題，是初創時期知名度不高，接洽生意並不容易，科技園公司亦擔當了中介人的角色。談飛指出：「科技園公司每年挑選具潛力的初創企業加入培育計劃，為這新成立品牌對外宣傳，提升了初創企業的認受性。另外，香港愈來愈多大型創科項目，業界未必直接聯繫到一間初創企業負責，通常透過科技園公司配對適合的初創企業。科技園公司在業界與園區企業之間，發揮了非常重要的橋樑角色。」

SmartMore晉身成「獨角獸」後，繼續專注於智能化製造，技術應用到更多行業，例如生物科技，在香港「再工業化」上扮演重要角色。談飛亦認為，香港發展創科有明顯優勢：「香港有全亞洲最優秀的大學，培育大量科研及工程人才外，亦有健全法律、簡單稅制，初創企業可以放心專注於科研及生意上。同時，這個城市發展快，對創新產品具包容性，是一個製造、試驗、推廣創新產品的好地方。」

 

充分利用香港三大創科優勢

今年適逢香港特別行政區成立25周年，國家主席習近平親臨科學園發表講話，指國家已將支援香港建設國際創科中心納入「十四五」規劃，對香港有很高期望，為祖國建設成為世界科技強國作出貢獻。

科技園公司主席查毅超表示，科學園正在踏入重要里程：「香港要完善整個創科生態圈，需要充分利用香港三大創科優勢，包括本地研發（Research）、創新製造（Innofacturing）及國際金融中心（Finance）的地位。這3個優勢互為影響，相輔相成，一定能夠帶香港創科向前發展。」

在過去20年間，科技園公司持續擴展，支援逾1,100間初創及科技企業。過去4年，園區企業獲投資案例超過220宗，籌得超過802億元。「科技園創投基金」管理超過6億港元資產。其中，科技園公司每投資1港元便吸引外間投資16港元，支持不同融資階段的本地初創公司。香港科學園亦孕育出3間獨角獸企業，包括商湯科技、Lalamove及SmartMore。科技園公司行政總裁黃克強表示：「未來科技園公司會協助本地創科企業拓展業務至大灣區，把握龐大內地市場及供應鏈，加速商品化。在國家及特區政府支持下，鼓勵創科企業『引進來、走出去』，開拓中國及全球市場。」

 

以上資料由香港科技園公司