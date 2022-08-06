美銀：阿里首季投資收入可觀 上調目標價

美銀表示，維持對阿里未來的收入預測，但上調2023年至2025年財年的每股收益，當中以截至明年3月底止的2023年財年的上調幅度最為顯著，由9.02元提高至22.57元，以反映第一季度的投資收入可觀。投行將阿里目標價，由152元輕微上調至153元，重申「買入」評級。

高盛料淨利潤第四財季反彈

高盛認為，阿里的EBITA（除利息、稅項及攤銷前盈利）連續3個季度按年挫近三成，上季再錄雙位數跌幅。該行預料，阿里今季淨利潤按年持平、截至今年12月底的第三財季微跌2%，將於截至2023年3月底的第四財季現反彈，估計按年將有43%增長。高盛維持阿里「買入」評級，目標價163元。

摩通：成本優化措施

推動未來數季盈利增長

摩根大通表示，雖然宏觀環境仍有不確定性，但認為已反映投資者預期，相信阿里的成本優化措施，將繼續推動集團未來數季的盈利增長。隨中國電商收入復蘇，投行相信，阿里的盈利增長率已於上季見底。摩通將阿里目標價上調至140元，給予「增持」評級。