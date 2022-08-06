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大行讚九置優惠計劃成功吸人流

【明報專訊】九倉置業（1997）前日公布上半年業績，券商普遍認為表現較預期優勝，當中摩通認為，集團旗艦物業海港城表現有驚喜，相信只要本港恢復通關，其優質的零售組合表現可更上層樓。高盛報告指出，管理層稱優惠計劃在過去兩年有效為旗下商場吸引人流，但隨着市道氣氛恢復，計劃逐步減少派發優惠券，降低推廣開支。另有投行關注時代廣場表現，認為其面對競爭激烈，情况令人憂慮。

績後受捧 股價兩日累升一成

九置績後受追捧，昨收市再升4.9%至37.8元，兩日累計已升逾一成。高盛指出，九置在上半年派發新一輪優惠券時，發現更多租戶即使沒有優惠券的幫助，維持令人滿意的零售額，令這些租戶不選擇參與優惠券計劃，期內市場開支按年大幅收窄52%至2.5億元，商場的租戶銷售未因現金券數量減少而受太大影響。展望未來，如租戶銷售維持在健康水平，九置管理層亦預計下半年的市場開支會維持在低位，意味有機會再減少派發優惠券。該行又指，九置在上半年疫情期間向租戶提供約兩個月租金減免，去年1月提供約一個月減免，減免將會在租戶租賃期內攤分，整體估算集團下半年的零售租金將下跌2%。

摩通報告指出，即使受第五波疫情影響，海港城期內表現強勁，不見有任何重大的租金寬免而影響損益表，惟時代廣場在銅鑼灣續面臨激烈競爭，令收入及營業盈利下滑。該行又稱，整體零售租金收入跌勢繼續收窄。摩通給予九置目標價45元，維持「增持」評級。

瑞信引述管理層表示，時代廣場上半年收入下跌，主因為同業競爭加劇令市場租金下跌，認為宏觀經濟危機下，整體前景仍充滿挑戰。