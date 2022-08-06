外媒：滴滴擬引入國企股東「保平安」

報道又指出，由於內地監管部門對滴滴的調查暫未完結，故仍未開始滴滴App的新客戶及司機註冊；至於滴滴出行在網約車平台的龍頭地位，其市佔率亦漸漸被國企中國一汽、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等有份投資的T3出行，以及吉利汽車 （0175） 旗下的曹操出行所佔據。據滴滴內部人士表示，相信滴滴App會重新上架，但暫未有清晰的時間表。

新客戶仍未可註冊 疑調查未完結

滴滴自去年赴美上市以後，隨即掀起監管風暴。滴滴上月遭網信辦巨額罰款，有關部門刻意批評公司惡意逃避監管問題，疑與滴滴「先斬後奏」無視中國當局反對赴美上市有關。當時市場估計，是次重罰有望加快滴滴App重新上架，並為重啟在港上市鋪路。

另外，早於今年5月、滴滴正式除牌前，已有外媒引述消息指出，國企中國一汽有意收購大量滴滴股權，不但一躍成為大股東，更意味滴滴最終或會收歸國有。據報，消息人士曾承諾會幫助滴滴解決與數據安全相關問題，為香港上市鋪路。