富力發盈警 料最多蝕170億人幣 存貨減值撥備急升 分析：內房掀新一波盈警潮

明報記者 方楚茵

集團今年4月進行年度業績審核期間，羅兵咸突然提出辭任，集團改聘立信德豪出任核數師，並宣告押後公布業績，原定昨日（8月5日）舉行董事會會議，以審核及刊發一直未能成功發布的2021年經審核業績，惟正式公布前卻突然發出盈警。

初步61億虧損上再加69億

集團指出，需要在去年未經審核年度業績內初步評估的61億元減值虧損基礎上，進一步增加約69億元減值虧損，主要因增加在2021年底的存貨減值撥備，而當時並未充分計及該等存貨減值撥備。

早在今年3月，富力曾發布2021年未經審核年度業績，當時提到是由於房地產行業各環節的市場氣氛及經營情况均急劇下行，產生流動資金是公司首要任務，故考慮雖然市况欠佳，但需求仍然強勁，不得不犧牲利潤，從而專注物業銷售。富力表示，由於入帳平均售價較低，以及存貨估值的一次性撇減，毛利率下跌，較高的營運開支導致全年將錄淨虧損。市况惡化的另一個後果，則是資產估值出現減值調整，並反映在集團擁有的存貨及金融資產中，令富力一次過撇減資產價值81億元，故影響了盈利。

以往多年內地樓市暢旺下，令地價居高不下，但隨着市况轉差及內房本身需賣產救亡等因素下，不少項目均需蝕本沽售，造成大額撥備。

銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武表示，相信除了國企及優質內房如龍湖（0960），料其他有流動性問題的公司如世茂（0813）、龍光（3380）、融創（1918）等都須撥備，規模可達數十億元以上，按年盈利亦至少倒退30%至40%，將有新一波盈警潮。

奧園逾200億境內融資延期

此外，另一內房中國奧園（3883）昨公布，已與若干境內金融機構訂立安排延長本金逾200億元現有境內融資安排的期限，另有其他境內融資安排展期工作已與其境內債權人進入協商階段。

奧園面臨流動資金問題，亦正積極與潛在投資者討論有關資本重組的事宜，作為實施債務重組的一部分。截至昨日尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的協議。