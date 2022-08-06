滬封城礙交樓 瑞房預警半年少賺六成

瑞房表示，上半年盈利減少，原因是人民幣兌美元貶值5.3%而引致的匯兌虧損，期內物業銷售所確認的收入和溢利減少，部分因素是受到第二季上海新冠疫情封城期間，住宅單位之建設進度及交付予買家延遲；以及因上海封城對公司的租金和相關收入帶來不利影響。瑞房表示，淨負債比率由去年底的30%上升至48%，公司在6月運用內部資源贖回6億美元6.4%優先永久資本證券時，權益減少，導致淨負債比率增加。至6月底，已鎖定的銷售總額437億元，將於今年下半年及其後交付並在財務報告中確認。

亞洲水泥半年少賺近71%

同樣受樓市和封城影響，導致水泥需求減少，亞泥上半年收益49.47億元，按年下跌6.68%；旗下水泥及熟料等產品銷量1336萬噸，按年減少5.5%。水泥銷售額按年跌17.3%；預拌混凝跌6.51%；熟料則大升2.75倍。上半年毛利率16%，按年大幅減少19個百分點。亞泥表示，伴隨水泥行業傳統淡季結束，料8月中下旬水泥價格將上調，下半年市場需求釋放，出貨量將較上半年好。