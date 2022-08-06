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內地首家新冠口服藥生產商申港上市

標籤：經濟

【明報專訊】新股市場回復平靜之際，多家公司擬赴港上市。港交所（0388）網站顯示，中國首家新冠口服藥生產商、「B股」（未盈利生物科技公司）真實生物已遞交申請，中金為獨家保薦人。公司表示，其核心產品「阿茲夫定」上月已獲國家藥監局附條件批准用於治療新冠肺炎，而公司做好準備啟動商業銷售，與復星醫藥（2196）旗下復星醫藥產業就獨家商業化訂立戰略合作協議。公司預計，每年自家生產約為10億片劑，連同合作生產，相信能滿足市場需求。

內地貨櫃航運中聯航運申上市

另一內地貨櫃航運公司中聯航運同樣申請主板上市，聯席保薦人為中金和花旗，戰略合作伙伴包括安通（滬：600179）等。據初步招股文件顯示，該股集資所得擬用於擴大船隊規模，改良船隊結構；發展物流業務，提升「端到端」服務能力；透過設立新的境外網點及招募人員，擴大服務網絡至東南亞、南亞和中東地區、歐洲及北美；以及數碼建設等。集團估計，直至2025年，整體運力將增至約16萬TEU（20呎標準貨櫃）。

內地營銷解決方案服務商多想雲亦加入戰團，中泰國際為獨家保薦人，服務包括SaaS（軟體即服務）互動營銷、數字營銷等，主要客戶有意大利運動品牌FILA、恒安（1044）等。

陳德霖等發起SPAC通過上市聆訊

此外，特殊目的收購公司（SPAC）市場亦久未見動靜，不過日前香港匯德收購公司已通過上市聆訊，為本港第三家「闖關」成功的SPAC，早前有指擬集資10億元。

匯德發起人包括金管局前總裁陳德霖及渣打銀行前大中華區主席、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇，曾蔭權次子曾慶淳則出任公司投資總裁。保薦人為海通國際。

自年初引入SPAC新機制以來，暫時僅得Aquila（7836）和Vision Deal（7827）成功掛牌，分別由招銀國際和阿里巴巴前高層衛哲發起。

明報記者