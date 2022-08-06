置富產業信託可供分派收益跌7%

上半年收入按年跌4.1%

置富指出，上半年收入減少主要來自向需要援助的租戶提供及時的租金寬減所致，另續租租金下跌，加上物業組合出租率因翻新工程影響而有所下降，拖累租金收入。物業營運開支總額則增加2.1%至2.139億元。集團上半年物業收入減少，則主要受收益減少及經營成本上升影響，利潤率有所下跌，期內成本對收益比率為24.7%。上半年置富融資成本按年增加2.6%至9900萬元，主要由於貸款總額於報告期內上升所致，上半年實際借貸成本則維持在2.2%。

提到派息比率由以往90%重回100%水平，行政總裁趙宇指是因早前以較審慎態度面對「禁追租」的影響，擔心影響現金流而減少派息。但有關措施已於上月底完結，旗下商戶經營狀况回復穩定，租金收入回復正常，故回復100%派息率 。

至於加息影響方面，趙宇指出，上半年底將對冲比率由51%提升至70%，有助緩衝加息對整體業績帶來的影響，未來會繼續審視利息走勢，有需要時增加對冲比率。