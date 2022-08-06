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奈雪的茶料上半年盈轉虧 最多蝕2.7億人幣

標籤：經濟

【明報專訊】內地上半年爆疫打擊餐飲股業績，茶飲店集團奈雪的茶（2150）發盈警，預期截至今年6月底上半年盈轉虧，錄得經調整淨虧損約2.3億至2.7億元（人民幣，下同），去年同期則錄得盈利4820萬元。期內錄得收入約20.2億至20.7億元，按年少2.63%至4.98%。

集團表示，虧損主要由於內地疫情反覆、消費轉弱，令收入下降，加上期內門店數目增加，人力、租金等成本相應增加，進一步拖累業績表現。此外，由於港元及人民幣兌美元於期內貶值，集團以外幣計值的現金及現金等價物產生的未變現外匯虧損淨額約2440萬元。集團強調，正在積極控制成本，又指集團6月的月度業績錄得今年內首次盈利，顯示優化成本措施已逐步取得成效。

味千料半年最多蝕1.3億

另外，拉麵店連鎖集團味千控股（0538）亦發盈警，料上半年轉盈為虧，將錄得虧損9000萬至1.3億元，去年同期錄得純利4970萬元。集團收入預期下降33.1%，料錄6.78億元收入。

集團解釋，收入下降主要由於新冠疫情在中國內地及香港再度爆發，為配合防疫政策，集團部分於中國內地及香港的餐廳需要暫停營業或受到限制，導致收入下降。

另外，餐廳收入下降亦令使用權資產及物業、廠房及設備減值上升，使集團盈利受到較大影響。