moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美新職倍超預期 再加0.75厘機率增 薪金保持快速向上 料加劇通脹

【明報專訊】美國7月非農就業職位增長52.8萬個，較經濟師預期高出超過1倍，是5個月以來最大的增幅，反映美國招聘活動持續強勁。美國就業市場自2020年4月觸及低谷以來，非農就業總人數增加了2200萬，恢復至新冠疫情爆發前水平。私營部門的就業職位較2020年2月美國疫情惡化前增加62.9萬個，政府就業職位則較疫情前少59.7萬個。隨着就業市場持續改善，美國7月失業率降至3.5%，按月下滑0.1個百分點，是1969年以來最低。

此外，招聘活動趨活躍，上月的平均時薪亦以較快的速度增長，按月升0.5%，按年升5.2%，為通脹增添上行壓力。就業職位激增，緩解市場對經濟衰退的擔憂，預示聯儲局可維持較快的加息步伐遏抑通脹。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注聯儲局9月繼續加息0.75厘的概率，由周四的34%，升至昨晚的66.5%。9月加息半厘的概率昨晚降至33.5%，周四的概率是66%。

克利夫蘭行長：利率需逾4厘

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）在數據公布前放鷹，重申聯儲局決心透過加息遏抑通脹，認為利率須提高至略高於4厘水平，預計加息周期維持至明年。美匯指數昨晚升約1%，升至106.9。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率由3.03厘左右，升至3.25厘。美國10年期國債孳息率升穿2.85厘。美股三大指數午夜前下滑，納指跌逾1%。由於迹象顯示油市供應趨緊，國際油價昨晚回升1%。

就業數據反映市場對工人的需求持續旺盛，尤其是人手不足的服務業。上月就業職位增長主要來自休旅及餐飲行業、專業和商業服務等，涉及廣泛的行業。彭博社分析指出，招聘活動沒有任何降溫的迹象，甚至建築此類對利率敏感的行業也是如此。展望未來，無論經濟衰退與否，招聘步伐應該放緩，因為僱主難以尋找工人。此外，面對通脹上行壓力，印度央行昨宣布加息0.5厘，是連續3個月加息，將基準利率上調至5.4厘，重返新冠疫情前的水平。該央行預期，通脹率可能持續高於6%的上限。

Lyft季績佳 早段升13%

另外，美國召車軟件Lyft（美：LYFT）第二季收入按年升30%至9.9億美元，經調整EBITDA達7910萬美元，勝預期。該公司稱，縮減開支有助改善表現，其股價早段升13%。美國送餐平台DoorDash（美：DASH）第二季送餐訂單量按年增23%至4.26億次創新高，其股價早段升4%。

此外，受合併交易相關的費用影響，美國娛樂服務巨頭華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）（美：WBD）第二季錄得34.2億美元虧損，其股價早段跌逾一成。該公司表示，或考慮引入廣告支持的免費串流媒體服務。（綜合報道）

[國際金融]