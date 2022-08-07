市場提高加息預期 美股反應平淡

納指全周升2.2% 道指標指跌

據芝商所FedWach工具顯示，市場改為預測9月加息0.75厘機會較大，上周五有68%機率，較上周四（4日）增34個百分點，加息0.5厘的機率則降至32%。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，最新非農數據反映就業市場強動，迫使聯儲局需要進一步加息煞停經濟增長，才有望壓抑高通脹。他不單認為聯儲局9月要加息0.75厘，在另一次議息也要再加息0.75厘。

市場料9月加息0.75厘機率68%

市場提高加息預期帶動銀行股做好，摩根大通（美：JPM）和富國銀行（美：WFC）分別升3%及2.4%，不過拖累增長股受壓，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收跌6.6%，Meta（美：META）和亞馬遜（美：AMZN）分別跌2%及1.2%。

納指自6月中累計反彈18.9%，Comerica Wealth Management投資總監John Lynch認為，近期熊市反彈的結束，投資者應面對利率進一步上升的現實。他認為價值股及防守性股票逐步「回歸」，看好有盈利能力的小型股，以及能源和工業等周期性行業。

ADR港股比例指數跌0.7%

恒指夜期跟隨美股向下，收報20,015點，下跌0.53%，低水187點。ADR港股比例指數跌0.7%至20,059點，匯控（0005）ADR較港股高收0.8%，科技股受壓，阿里巴巴（9988）ADR較港股低收2.2%，騰訊（0700）和美團（3690）ADR均較港股低收1.8%。