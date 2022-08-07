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騰訊減持華誼兄弟 套現近1.2億人幣

標籤：經濟

【明報專訊】內地娛樂公司華誼兄弟在周五晚上發出通告，第二大股東騰訊（0700）在8月2日至4日透過大宗交易，平均以每股2.2元（人民幣，下同）減持華誼5389.33萬股，合共套現1.19億元。另外騰訊參與轉融通證券，向市場借出2774.5萬股，兩者合共降低騰訊在華誼持股8163.83萬股，持股比例由7.94%降至4.99%。

減持後仍為第二大股東

騰訊減持後仍為公司第二大股東，若日後收回出借的持股，騰訊仍將持有華誼5.98%。騰訊和華誼在影視製作、發行合作關係密切，騰訊在2011年入股華誼，當時以每股16元，向阿里巴巴（9988）創辦人馬雲等人認購2780萬股，2014年騰訊再以每股24.83元，認購華誼5155萬股，期間未有減持華誼持股。以此計算，騰訊每股成本為21.74元，上周以2.2元出售的部分持股，虧損89.88%。

騰訊每股成本21.74元 蝕九成

騰訊近月頻頻減持在其他公司的投資，去年12 月騰訊宣布分派所持有的4.57億股京東（9618）股份，涉資1277億港元，持有京東股份由17%降至2.3%，騰訊總裁劉熾平退出了京東董事會。今年1月，騰訊宣布減持新加坡電商冬海集團（美：SE）持股，持股比例由21.3%降至18.7%，按當時價值計算套現25億港元，投票權降至10%以下。

今年6月，騰訊減持新東方在線（1797）7460萬股，套現7.2億港元，持股比例由9.04%降低至1.58%。