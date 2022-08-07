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中證監方星海：維護和發展海外上市渠道

標籤：經濟

【明報專訊】去年內地針對滴滴等海外上市科企加強資訊安全審查，引起投資者擔憂，中證監近月接連發言，肯定企業可以在海外上市。中證監副主席方星海日前出席中國證券投資基金協會的工作會議時，表示中證監將維護和發展海外市場上市渠道，同時保持國內新股上市規模穩步增長，當局將一如既往傾聽私募基金行業的建議和訴求，持續推出有利行業穩定健康發展的政策。

私募基金應吸引更多國際資本

方星海表示，中國對外開放和與世界融合發展的方向不變，國家全面加強在科技創新體制改革和資本市場改革，私募基金在資金、資產和獲利退出的生態必將逐步改善。

另外，他又稱，私募基金行業國際化程度高、對外聯繫緊密，應協助吸引更多國際資本、高端項目和科技人才進入中國。

方星海表示，自主創新是中國高質量發展的關鍵，私募基金已經發展為資本市場的重要組成部分，在支持科技創新、提升直接融資比重和服務實體經濟發展等方面作出了重要貢獻，充分肯定私募基金行業的發展與進步。

支持合條件企業境外上市

去年內地加強互聯網經營規管，並要求涉及國家安全數據的互聯網企赴境外上市，需要接受審查，令投資者擔心相關中概股能否繼續上市。不過中證監今年多次對中企海外上市表達支持，當局上月底表示，正在推動備案制度實施，務求積極支持符合條件的企業境外上市。