中證監方星海：維護和發展海外上市渠道

私募基金應吸引更多國際資本

方星海表示，中國對外開放和與世界融合發展的方向不變，國家全面加強在科技創新體制改革和資本市場改革，私募基金在資金、資產和獲利退出的生態必將逐步改善。

另外，他又稱，私募基金行業國際化程度高、對外聯繫緊密，應協助吸引更多國際資本、高端項目和科技人才進入中國。

方星海表示，自主創新是中國高質量發展的關鍵，私募基金已經發展為資本市場的重要組成部分，在支持科技創新、提升直接融資比重和服務實體經濟發展等方面作出了重要貢獻，充分肯定私募基金行業的發展與進步。

支持合條件企業境外上市

去年內地加強互聯網經營規管，並要求涉及國家安全數據的互聯網企赴境外上市，需要接受審查，令投資者擔心相關中概股能否繼續上市。不過中證監今年多次對中企海外上市表達支持，當局上月底表示，正在推動備案制度實施，務求積極支持符合條件的企業境外上市。