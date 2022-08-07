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美經濟學家激辯容忍衰退還是通脹

【明報專訊】美國通脹處於40年高位之際，聯儲局接連大幅加息，目標是遏抑通脹之餘，避免經濟衰退，在不完全扼殺需求的情况下，將利率提升至足以緩和需求的程度，惟聯儲局也承認要實現經濟「軟着陸」極具挑戰。經濟學家當前的爭論焦點，是通脹和衰退哪種情况更惡劣？隨着聯儲局持續收緊政策，美國今年首兩季經濟收縮，陷入技術性衰退。不過美國財金官員認為就業市場仍然強勁，美國經濟不符合衰退的定義。部分經濟學家警告，倘大舉加息引發經濟衰退，後果可能較通脹居高不下更嚴重。

資料來源：CNN、彭博社

美國智庫經濟政策研究所（Economic Policy Institute）研究主任比文斯（Josh Bivens）上月指出，聯儲局迄今為止的行動，增加了衰退的可能性。他認為聯儲局政策帶來兩個潛在後果：收緊政策不足以遏抑通脹，又或經濟衰退導致物價下跌，且失業率上升，進而抑制工資增長。

比文斯認為，雖然通脹高企並非好事，但經濟衰退的後果更嚴重，這主要源於經濟衰退對勞動力市場的打擊。儘管通脹也會侵蝕上班族的工資，例如美國6月消費者物價指數（CPI）按年升9.1%，而工資按年漲5.3%，意味家庭實際收入減少，但經濟衰退會令社會整體財富大減。

不少人認為，通脹會傷害所有人，只有失業人士才會受到經濟衰退的傷害，但實際情况剛好相反，經濟衰退會直接令經濟產出減少。

金融海嘯至復蘇 浪費20萬億美元經濟產出

經濟衰退源於潛在的勞動力等生產資源未被充分利用，是純粹浪費，因為經濟產出低於資源被充分利用帶來的價值。比文斯估計，金融海嘯後的經濟衰退及復蘇過程，所浪費的經濟產出達到20萬億美元，相當於美國1年左右的GDP。

面對通脹高企，市場上可分為「贏家」和「輸家」，一個人所支付的成本，是另一個人賺取的收入，例如油企近期紛紛公布破紀錄利潤。當租金和樓價上升，房東和賣家也從中受益。

比文斯不認同這種有利於資本，不利於低下階層的財富分配，但他強調經濟衰退只會令財富分配的後果更惡劣。隨着經濟轉差，低薪職位往往率先被開刀，即使保住工作且薪水不變，僱員晉升或工作選擇也會大減，每個人都會在經濟衰退中蒙受損失，而不僅是失業者承擔惡果。

當經濟衰退 低下階層率先失業

經濟政策研究中心（Centre for Economic Policy Research, CEPR）高級經濟學家貝克（Dean Baker）指出，當經濟衰退，僱主的議價能力重佔上風，低薪職位的待遇將顯著轉差，首先失去工作的是低收入、低教育程度，又或有犯罪背景的人。

不過，那些認為通脹比衰退造成更大影響的經濟學家認為，通脹往往帶來伴隨難以解決的心理因素。一旦價格持續上漲的想法深入消費者的心理，就會形成一個難以打破的自我實現循環。但據比文斯估計，美國通脹仍未達到這階段。

美國通脹率在過去40年的大部分時間一直保持在每年2%左右。正因如此，比文斯認為，多數人預計9%的通脹率不會持久。

另一方面，部分分析認為，經濟衰退不一定造成災難。美國1980年通脹升至14%的峰值，時任聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）持續激進加息，令美國兩年內兩次陷入衰退，最終打破了通脹周期。經濟學家史密斯（Noah Smith）指出，溫和的衰退，總比嚴重的沃爾克式衰退好，但若通脹預期變得根深柢固，沃爾克式的加息手段是必要的。

每次經濟衰退的影響並不一樣。根據美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research, NBER）的數據，自1857年以來，美國經歷過34次衰退，平均每5年一次，每次平均持續17個月。史密斯指出，一般人較容易接受輕微的衰退，但對高通脹反應強烈。

ECRI：衰退可為整體經濟「大掃除」

美國經濟周期研究所（Economic Cycle Research Institute，ECRI）聯合創辦人阿楚坦（Lakshman Achuthan）指出，衰退有時可能是好事，因為經濟衰退可以為整體經濟進行「大掃除」，促使效率低的大型企業倒閉，為經營靈活的競爭對手騰出空間，令市場競爭者更有效滿足消費者需求。

阿楚坦指出，例如旅遊住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）、召車軟件Uber（美：UBER）、即時通訊軟件WhatsApp等，都是在2007至2009年金融海嘯期間創立。

美國當前是否處於衰退仍有待確認。迹象顯示，美國經濟正在降溫，置業需求正在放緩，消費者信心轉弱。在多數的經濟衰退時期，聯儲局與美國政府往往會推出一些援助措施，如今卻要顯著收緊政策緩和通脹。

[企業地球村]