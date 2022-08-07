IMF：全球快陷衰退邊緣 前景「日益黯淡」

通脹高企續刺激經濟 物價或再升

以往當經濟陷於停滯，各國央行和政府往往會推出刺激或援助措施，惟在通脹高企的情况下，繼續刺激經濟可能會令物價升幅火上加油。到底應否加推援助措施，緩解家庭對物價的負擔，已在意大利引發政治危機。

上月底，德拉吉（Mario Draghi）政府因盟友不滿其對家庭及企業的援助計劃規模不夠大，撤回對其支持而令政府垮台。

在英國，執政黨保守黨黨魁選舉在上周開始由黨員投票，競逐黨魁及首相之位的外相卓慧思（Liz Truss）主張即時減稅，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）曾警告任何大規模的援助都會破壞英倫銀行的遏抑通脹目標。但在民調落後的情况下，辛偉誠也轉打減稅牌，承諾倘若當選，將在下屆國會結束前，讓基本入息稅率由20%降至16%，減稅幅度相當於兩成，是近30年來最大規模的減稅計劃。

緊縮措施抑通脹 面臨巨大政治壓力

IMF表示，受高通脹困擾的國家，可採取具針對性的財政政策援助弱勢家庭，但整體上必須採取「非擴張性」的經濟策略，以免令通脹加劇。對於經濟學家來說，緊縮措施是抑制通脹的標準處方，但實行起來卻往往面臨巨大的政治壓力。

聯儲局前經濟學家薩姆（Claudia Sahm）表示，即使在新冠疫情期間的刺激措施規模最大、消費熱潮最強勁的美國，如果經濟惡化趨於嚴重，國會也可能會採取行動。即使是西弗吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）等立場保守的民主黨人，近期也同意為氣候和潔淨能源提供經費，前提是避免加劇通脹。

[企業地球村]