前幾天跑到行家朋友辦公室，看見他在會議室「扒飯盒」，臉上一副愁容，問其原因？原來他在煩一些業務未解決。因為要處理的問題太多，時間卻太少，這都是老闆及打工仔要面對的。以往做廣告的，都期望捱幾年作為Agency生活，有一日成功加入品牌「做客」上岸。但我卻看見很多品牌高層，其放工往往遲過我和同事們下班時間，收工後更不時要回覆訊息或求救。看來「時間不夠用」「問題太多」都是恆久定律。

以結果為行動目標

很喜歡程式設計員的一句術語「Reverse Engineering」(逆向工程)，就是逆向分析及研究，從而了解整個程式流程和如何編寫。其實這沒有說的複雜，你我小時候也不是會將玩具拆開八卦其中嗎？無論是老闆或是打工仔，每日要解決的問題十萬九千個，惟接受不能一下子解決的現實吧！大家都是將最重要或最趕急的挑選出來，用這一招逆向思維，列出可行的解決方法，用前文的ICE框架分析，再貫徹執行，也讓全部同事知道這是焦點，至少一堆問題中，會有些有進度。過程中清晰讓所有人知道行動目標最重要，否則執行的同事有機會流於工作程序，忘記要做到的結果。如果發現執行中能夠更優化流程，或有更好的方法，記得為達到結果適時轉變，不要為做而做。

非同步會議解決時間太少

認識我的朋友都知道我很怕開會，特別是一些無目的的會議。所以如果會議是我發起的，我一定有幾個會議要討論的重點先發給所有人。要求開會的我，也應先了解會議重點。網上會議流行，大概省卻了一些開會前後的交通時間，但大家應該都發現，現在花在開會的時間卻更多了。外國在流行討論Asynchronous Meeting（非同步會議），簡單一句就是如果會議主要是一位或是幾位在公布內容的話，沒有必要所有人同步進行會議。這一招我在工作上一早應用了，因為我的同事在不同時區，有時要開會的事項，其實需要密集討論的不多，參與會議的幾位主要人物預錄內容，其實其他參與者可以按自己工作時間看影片，甚至乎可以高速觀看省卻時間。要討論和發表意見，簡短的文字回應就可以，更詳盡的也可以用錄像回應。其實會議主持人，在安排會議請先將重要資訊發佈錄好，也能夠省卻很多同步會議的時間。我用的工具是Loom，能夠錄下畫面和視像，簡單剪輯和加入註解，也非常容易分享給同事。當然，熱門流行的Zoom 也可以做到攝錄會議的基本功能。

腦震盪與老海鮮

我很不幸地從來都沒有在一些「腦震盪」會議中，得到很有效率的結果。或許腦震盪會議真的有其功能，但我往往見識到的是會議中淪於由會議主持人，或是老闆管理層「發表偉論」然後人人順從執行。或是負責人自己腦震盪邊說邊想然後發表的會議。我也很害怕自己會成為這一類人，所以我會要求助手或是其中一位同事記錄會議的行動點。我不是要有一份會議全紀錄做文件，我是希望知道會議後有什麼具體行動。這往往是提醒自己，會議是為開而開，自我感覺良好，還是真正為解決問題至少行一小步。