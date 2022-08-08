moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

利福提每股5元私有化 溢價逾62%

標籤：經濟

【明報專訊】「大劉」劉鑾雄胞弟「細劉」劉鑾鴻旗下、經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）上周五（5日）停牌，昨宣布私有化計劃，每股註銷價5元，較最後交易日收市價每股3.08元溢價約62%，以及較去年底股東應佔每股資產淨值約1.767元溢價約1.82倍，涉及約3.76億股，最多逾18.84億元。財務顧問為星展亞洲融資。集團指出，自2019年社會運動以來，加上疫情爆發，內地購物者數量銳減，收入自2019年起處於下滑，難見任何復蘇迹象。

稱收入下滑 難見任何復蘇迹象

截至最後交易日止6個月期間，股份最高及最低收市價分別為4.55元和2.62元，但自利福2004年上市以來股價絕少低於5元（見圖）。以2019年4月的股價高位14.28元計，目前為止集團股價已下跌近八成。集團表示註銷價不會上調，並已申請自今天（8日）起恢復股份於聯交所買賣。公告顯示，計劃須獲出席法院會議的計劃股東價值不少於75%批准；反對批准的票數不多於全部獨立股東票數的10%；在特別股東大會亦要取得不少於75%的大多數票。

目前「細劉」持股74.91%，「細劉」胞妹劉玉慧及「大劉」太太「甘比」陳凱韻分別持股1.53%和0.05%，另獨立股東持股23.51%，計劃股東則持股25.09%。此外，彭博數據顯示，富達旗下公司持股2.97%，超過獨立股東持股的一成，惟未知是否代表單一股東持有。集團表示，電子商務急速冒起，加重了實體零售商的重擔，而在持續執行嚴格防疫措施之下，旅遊消費不足，本地消費意欲疲弱，集團去年總銷售收入按年上升9.9%，惟亦只是2018年總銷售收入的53.3%。

利福又指，日後的意向為繼續從事現有業務，主要包括於香港從事百貨公司經營、物業發展及投資，「細劉」計劃將集團的業務模式多元化，在機會出現時作出新投資，又言將需加大投資，已撥出約140億元在啟德區發展一個全新的零售綜合大樓。