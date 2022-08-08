moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力

標籤：經濟

【明報專訊】內房債王之一的富力（2777）公布去年經審核業績，受內房市場氣氛及經營情况急劇下行影響，按年由盈轉虧，淨虧損錄得164.7億元（人民幣．下同），去年同期賺90億元，原因是入帳均價售價較低及存貨估值的一次性撇減，毛利率下跌，以及由於較高的營運開支。去年集團總營業額跌11%至762億元，包括按平均售價每平方米8300元入帳建築面積831萬平方米。

不過，核數師立信德豪發表保留意見，指集團有各項債務1371.7億元，其中700億元將於未來12個月內到期償還，然而集團僅有現金總額211.04億元，加上無法償還本金總額298.83億元的銀行及其他借款，已違約或交叉違約，並因各種原因遭多方起訴，強調就集團持續經營能力產生重大疑慮。

集團表示，將專注於物業預售，今年有超過200個預售項目，預期帶來2200億元的可售資源。憑藉充足的可供開發土地儲備，集團將於未來數年繼續補充可售資源，以維持穩健增長。此外，集團今年亦擬透過整售及加快海外開發項目的預售，出售海外非核心資產，旨在運用資金減少負債及補充營運資金，預期今年可實現更多資產出售。

龍光暫停支付5境外美元票據到期息

另一隻內房股龍光集團（3380）同日公布，已委任海通國際為其財務顧問，以評估其資本結構，並探討所有可行的整體債務管理方案。為推進有關方案，將暫停支付5隻境外美元優先票據到期的利息。集團表示，截至目前為止，並無接獲境外美元優先票據的持有人就加快還款發出任何通知。集團稱近幾個月的合約銷售額按年出現較大下降，為緩解流動性壓力，集團將推行措施以加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售。