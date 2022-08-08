moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高

標籤：經濟

【明報專訊】中國海關總署公布，以美元計價，7月份出口增長18%勝過預期，錄3329.6億美元，惟進口僅增長2.3%，較預期升4%為差。貿易順差更由6月的979.4億美元升至1012.7億美元，擴大81.5%，繼6月之後再創歷史新高。進出口總值為5646.6億美元，按年增長11%。區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）年初生效後，7月內地與貿易伙伴進出口按年上升18.8%，帶動整體進出口增長5.6個百分點。

進口增2.3%遜預期

高盛分析指，上月出口數字錄強勁增長，主要是來自對歐盟、俄羅斯和東盟的出口，以及去年7月因颱風影響造成的低基數效應。

高盛發表報告指出，由於去年7月颱風令貿易受阻，在低基數下支撐今年的增長。加上內地對歐盟、俄羅斯和東盟的出口錄強勁升幅。7月對東盟的出口的增長最多，按年錄33.5%升幅，當中，新加坡的出口增幅更達一倍以上，而對歐盟及俄羅斯出口分別按年增長23.2%及22.2%。

按出口分類，汽車相關產品的出口按年增長最多，達64%。相反，科技產品的出口則顯著放緩，晶片出口下跌5.3%，手機出口亦下跌10.3%。

進口方面，主要大宗商品價格上升，進口量亦有下降趨勢，煤炭、原油、大豆和天然氣等，價格升幅最為顯著，進口量均分別下降22.1%、9.5%、9.1%及6.9%。惟成品油價格下跌，進口量亦大跌35.6%。

RCEP於今年初生效以來，中國與其他14個成員國進出口按年增長7.5%，7月份進出口達1.17萬億元人民幣，按年上升18.8%。

另外，中國海關總署統計分析司司長李魁文表示，隨着RCEP成員國不斷擴大，內地外貿企業可受惠於協定帶來的關稅優惠、通關簡化及貿易投資等便利。區域經濟互聯互通和貿易投資合作，則可為地區經濟復蘇和發展提供新動能。