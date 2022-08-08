中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高

進口增2.3%遜預期

高盛分析指，上月出口數字錄強勁增長，主要是來自對歐盟、俄羅斯和東盟的出口，以及去年7月因颱風影響造成的低基數效應。

高盛發表報告指出，由於去年7月颱風令貿易受阻，在低基數下支撐今年的增長。加上內地對歐盟、俄羅斯和東盟的出口錄強勁升幅。7月對東盟的出口的增長最多，按年錄33.5%升幅，當中，新加坡的出口增幅更達一倍以上，而對歐盟及俄羅斯出口分別按年增長23.2%及22.2%。

按出口分類，汽車相關產品的出口按年增長最多，達64%。相反，科技產品的出口則顯著放緩，晶片出口下跌5.3%，手機出口亦下跌10.3%。

進口方面，主要大宗商品價格上升，進口量亦有下降趨勢，煤炭、原油、大豆和天然氣等，價格升幅最為顯著，進口量均分別下降22.1%、9.5%、9.1%及6.9%。惟成品油價格下跌，進口量亦大跌35.6%。

RCEP於今年初生效以來，中國與其他14個成員國進出口按年增長7.5%，7月份進出口達1.17萬億元人民幣，按年上升18.8%。

另外，中國海關總署統計分析司司長李魁文表示，隨着RCEP成員國不斷擴大，內地外貿企業可受惠於協定帶來的關稅優惠、通關簡化及貿易投資等便利。區域經濟互聯互通和貿易投資合作，則可為地區經濟復蘇和發展提供新動能。