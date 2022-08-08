黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股

明報記者 葉創成

在投資市場中，一年半時間已可以出現翻天覆地的變化，《Money Monday》上次專訪黃國英是在第278期（去年2月22日出版）封面故事，見報前一周港股熱火朝天，恒指一度升抵31,183點高位，收報30,644點，當時黃國英已提醒，港股已處於超級大泡沫中後期階段，即使作為經驗豐富的基金經理，他也覺得操作難度頗大，建議一般散戶投資港股時要控制注碼，且戰且退，不忘鎖定利潤。恒指上周收報20,202點，18個月內蒸發三分之一，不少中小型股份跌幅更達五成以上。記者是次訪問以此打開話匣子，感謝黃國英為《Money Monday》讀者作出及時適當的投資建議，他回應說：「港股的確由好好變為好差，而且跌浪漫長，2007年10月至2008年10月大熊市亦無衰咁耐，原因是中國經濟政策已出現根本的轉變。」

2008年金融海嘯爆發後，中國人民銀行隨即大幅減息及降準，政府亦推出「四萬億投資計劃」刺激經濟，美國聯儲局則推出量寬（QE）「印錢」救亡，結果中國及美國股市均見底回升，而後者更持續大漲小回至今。黃國英指出，過去10多年以來，投資者心裏一直深信，一旦當地股樓等資產價格出現明顯調整，聯儲局便會以寬鬆貨幣政策托底（俗稱Fed Put），中國政府亦會以貨幣及財政政策救市，即使這樣會導致「一亂就收、一收就死、一死就放、一放又亂」的循環，但對投資者始終有利，但他認為過去逾一年多中國股樓調整周期中，上述迷思已被打破。

重視共同富裕 終止不負責任投資

黃國英舉例，早前出現財困的民企內房華南城（1668），去年12月獲深圳市政府旗下的深圳經濟特區建設發展集團提出19億元股權投資，成為單一最大股東，惟同時要債務展期及重組，令債券投資者損失，正好反映中國政府對投資者態度已經轉變，「深圳市政府旗下企業收購華南城，以前投資者會認定國有化後，一定也會照顧債券投資者，但目前卻是分開處理，並不像以前一樣美好了。其實這也是合理安排，內房債券投資者希望坐享高息，而且是不合理的高息（編按：華南城債券年利率10厘以上），目前內房出現問題，政府為何一定要拯救你呢？你應該自己承受風險，這是不負責任投資的結果」。

不少外資損手 重拾信心需時

上述處理違約內房債政策方向出現轉變，黃國英認為歸根究柢是中國政府去年7月開始加快推進共同富裕國策所致，而此政策有利中國長遠經濟及社會發展，「若容忍內房發展商像過去一樣繼續以高息發債來瘋狂起樓，即使可換來短暫的繁榮期，遲早也會引致系統性風險，日後樓市泡沫爆破，中國平民百姓便會像日本民眾般受苦很多年。中國政府與美國政府不同，美國政府只有4年任期，現屆政府任期屆滿後，即使出現問題，也是下屆政府的事；現屆中國政府相信會比較有延續性，因此它覺得延遲解決問題（delay the problem）是沒有意義的，寧願趁情况變得更差之前，終止不負責任的投資遊戲」。

去年下半年以來，中國政府不止曾收緊內房調控，亦加強對科網、醫療及教育行業監管，故大部分內房債價格明顯調整外，不少內房、科網、醫療及教育股股價跌幅同樣顯著，黃國英形容：「過去一年多以來，不少中國小型股票價格跌九成，大型股票價格跌六、七成，不少內房債價格亦跌九成。」

黃國英表示，由於不少外國投資者均有投資上述股票及內房債，隨着這些中國資產價格大跌，外國投資者短期難免有戒心，一段時間內不敢再來投資。

科技股模式易賺錢 監管放寬股價即彈

由於上述政策轉變帶來的不明朗因素持續，黃國英認為目前投資中國股票一定要精挑細選，旗下基金持有的中國股票數量亦很少，主要是大型科技、基本消費及電動車股，「第一是大型科技股，因為它們本身的商業模式是有能力賺大錢的，不需要像內房一樣高負債高流轉，這樣的話，只要政府略為放寬監管，它們翻生的空間亦相對大。目前投資大型科技股的好處是，其股價已顯著下跌，騰訊（0700）股價亦只是300元左右，如果有好消息的話，股價短時間內可以上升兩至三成」。

「第二是基本消費品股，例如啤酒及包裝飲用水股，農夫山泉（9633）股價近月表現便很好（圖1）。目前市場聚焦於消費降級，而且農產品價格現時已較上半年高位顯著下跌，甚至跌回俄烏戰爭爆發前的水平，有利食品飲料股降低生產成本。第三是電動車相關股，整個產業鏈在全球有競爭力，若中國政府要刺激消費，谷買車比買樓容易，而且預料會谷更環保的新能源車。」

電動車受惠谷消費政策

比亞迪（1211）上周公布，今年首7個月集團新能源汽車銷量超過80萬輛，按年勁升2.92倍，黃國英形容，「比亞迪的能力已得到證明」，若非股神巴菲特擬沽貨的傳聞困擾，比亞迪股價現應該已升穿上季的歷史高位333元（圖2）。

雖然黃國英目前在中國股市中仍可找到一些投資機會，惟他指出，由於美國通脹有見頂回落迹象，聯儲局加息步伐或放緩，旗下基金目前重倉美股而非中資股（見另文）。

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