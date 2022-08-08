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投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事

【明報專訊】在去年2月港股撲頂時，黃國英於《Money Monday》第278期封面故事表示：「我覺得在目前股市如此好的時候，你反而要記住自己炒股票的目的，例如你想有300萬元買樓或結婚的話，可以每贏100萬元便把50萬元拿出來（做定存），一步一步向300萬元進發，這總比你現時才動輒要孤注一擲（all in）好，因為市場一旦出現什麼風吹草動，你所投入的本金可以蒙受重大損失，屆時好像變得一無所有便不好了」。

目前回顧上述投資建議十分靠譜，而除了買股票賺錢外，人生的確亦應有其他目標。在是次專訪中，黃國英不單前瞻港股及美股後市，亦分享了個人結婚及買樓的經驗。他透露，自己與太太於1996年結婚，翌年（1997年）兩口子便以30萬元作為首期，斥資約300萬元向政府買入夾屋，不久亞洲金融風暴襲港，加上當時回歸後首任特首董建華亦未有因應市况變化而繼續強推「八萬五」政策（每年公私營建屋目標）大增供應，而且他當時任職證券行，工作亦不穩定，因此決定撻訂，連同手續費損手39萬元，卻避過其後數年樓價大跌七成的災難。

1997年買夾屋撻訂 2004年才「上車」

黃國英回看，慶幸當年決定撻訂，因而避過樓災，否則自己的人生亦可能不一樣，「當時我好彩撻了訂，若我繼續買樓，相信目前整個故事已唔同晒。當時我的確看得很淡，諗來諗去也諗不到本港經濟及股市有何出路；加上亦不知道自己的事業有何發展，當時工作不穩定，任職的證券行又裁員，雖然無裁我，但也擔心會裁我，所以決定撻訂」。

在2004年黃國英由分析員轉為替客戶管理財富，事業踏上另一台階後，他與太太始首次在本港置業自住：「我們是環境好轉、搵到錢才去買樓，主要是與職場生涯有關。」

三大因素利好 港樓價難大跌

作為港樓業主，黃國英如何看後市呢？他相信，目前港樓即使處於調整期，惟不憂慮會大跌：「香港大部分自住業主已經供滿樓，即使息口上升，壓力亦不大。另外，香港始終有一批人是很有錢的，而且亦有不少外來人口，加上供應始終有限，均屬支持樓價的正面因素。」

黃國英續說，即使目前本港住宅租金回報率僅2厘多，與美元定期存款利率相若，從投資角度來說分別不大，惟買樓的話，「可以安定、長遠可以確保有個地方住，安心啲，亦不用擔心日後樓價爆升時我無樓」，故他認為，港人若有自住需求及能力，現時仍然可以買樓。

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[封面故事]