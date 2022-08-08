鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響

撰文：旻晞

鄉村基上周再向港交所提交上市申請，聯合保薦人為高盛及招銀國際，暫時未知集資金額。不過近期內地餐飲股表現一般，或會影響其招股時間表。

看名字不少人會自然聯想到知名連鎖快餐店「家鄉雞」。事實上，鄉村基原名便叫「鄉村雞」（普通話「基」和「雞」讀音相同）。1996年集團創辦人張興強、李紅夫婦二人共同於重慶創辦了一家川菜館「鄉村雞」，及後家鄉雞進駐重慶且深受歡迎，二人遂「參考」同業，轉營炸雞薯條，未幾反應一般，故做回本行，以「好吃不貴」招徠，並於川渝地區的二、三線城市迅速發展業務。2006年正式改名「鄉村基」，及至2010年更到美國上市。惟至2016年集團因連年虧損，股價表現疲弱而退市。再至2020年，獲紅杉資本3億元融資，成為近年再迅速擴張的本錢。

按2021年連鎖餐廳數量及所得收入計算，鄉村基是中國最大的直營中式快餐集團，經營鄉村基和大米先生兩個品牌，2019至2021年集團連鎖餐廳增長率達80%，是內地五大直營中式快餐集團中最高。集團以「好吃不貴」原則經營，初期餐單一碟菜式不過10多元，即使按去年價目，每單消費亦只是25元。

餐廳增長率80% 跑贏同業

集團目前以兩個品牌、即「鄉村基」及「大米先生」經營，後者創立於2011年，以大都市中央商務區為起點，逐步擴展全國，2020年進駐上海。集團以「小型餐廳策略」經營，優點在於有效運用餐廳空間改善整體經營效率，因而改善經營利潤率，同時亦容許更具彈性的成本架構，如更低初期投資成本及租金開支，以及減少單店僱員數目，成為集團規模快速擴張的原因之一。

不過近年內地餐飲業面對的主要挑戰是新冠疫情，明顯令集團的擴張步伐減慢。2020年集團業績收入倒退，轉盈為虧，去年集團業績呈現大反彈，但至今年上半年內地疫情又再拖累集團盈收表現。但若根據弗若斯特沙利文數據，中國餐飲市場今年3至5月的收入較去年同期下降了20.1%，而按國家統計局數據，今年首5個月內地餐飲業收入按年跌8.5%，相比之下，鄉村基收入仍能保持上升3.5%，已屬「跑贏大市」。

今年疫下首5月收入續升

從集團經營指標看，今年首5月集團每單平均消費25元（人民幣，下同），與去年同期25.8元相若，另外，期內翻座率由去年的2.7略降至2.5，亦屬行業平均水平之內，不過不失。而今年5個月集團經營利潤率為5.2%，相對去年全年的11.1%，可見盈利能力顯著受疫情影響。

規模小分佈散 減封區損失

不過正如上述指出，疫情對鄉村基的影響相對較同業為輕，相信與集團的「小型餐廳策略」有關，店規模較小，分佈自然較分散，因此避免封區措施要關閉分店的損失「集中化」。集團稱今年3至5月於上海的大米先生分店絕大部分已停業，按去年單店日均銷售額計算，導致收入虧損近1.2億元，但自6月起，98%餐廳已恢復營運，預期今年的經調整淨利潤將由於新冠疫情再度爆發而有所減少。由於今年首5個月集團錄得經調整虧損，集團的說法意味今年餘下7個月有機會扭虧，令全年仍有盈利。

截至最後可行日期，張興強及李紅共同持有鄉村基53%股份，另外，天城、SIG及紅杉資本分別持股20.42%、14.36%及7.9%。是次上市集資所得，主要用於未來3年擴展餐廳網絡，並按需要翻新現有餐廳，以及加強供應鏈。

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