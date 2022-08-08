壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食

明報記者 蕭嘉聰

「杉玉」試業 人均消費料超壽司郎

木下嘉人受訪時指出，壽司郎與杉玉的共同理念是以低價格提供高品質食物，不過迴轉壽司及居酒屋的目標客戶群稍有不同，後者提供多款日本酒，年齡層亦相應提高，適合夫婦、情侶以至朋友聚會。參考日本杉玉的情况，會有一家人到杉玉就餐，小朋友可享用壽司，爸爸可享用壽司及酒，預計人均消費應該會較壽司郎高。

他又指，杉玉完整地將日本風味帶到香港，同時亦會聆聽香港員工的意見，希望以優惠價錢及高質素食物在港突圍而出。居酒屋的酒類飲品全由日本進口，部分更是香港限定的清酒，又提供每月改變種類、由3種日本酒組成的「品酒序」，讓顧客可品嘗更多款日本酒。料理亦別出心裁，例如使用具香港特色的蒸籠等，未來亦會跟隨日本杉玉的做法，不時推出期間限定菜單。此外，公司亦安排日本及香港員工互相到訪交流，再邀請兩名日本壁畫家到港，繪畫充滿香港特色的壁畫。

港壽司郎未擬隨日本加價

壽司郎在2019年攻港至今客人仍絡繹不絕，短短3年間最新已開設16間分店，不過木下嘉人表示，杉玉沒有明確的開店數字，首間分店亦需要時間了解顧客類型，目標是首間分店受客人歡迎，再考慮未來的進一步發展。杉玉最近3次開放線上預約，短短2至3個小時已全數額滿，客人亦可即日到場或線上排隊。

至於近月日圓匯價向下，木下嘉人指出，雖然食材成本稍為下跌，不過物流成本及租金上升，令整體影響不大，杉玉在設定商品價格時，亦會考慮各種成本而定。至於日本壽司郎即將在10月加價，公司透露，香港壽司郎現時並沒有加價的計劃，但由於各種成本的上升，會繼續檢討價格表現。

針對疫情杉玉設有透明隔板，木下嘉人表示，居酒屋的座位設計時可移動為二人座位，方便配合防疫措施，雖然現時暫未提供外賣服務，但亦期望未來有機會提供外賣，滿足不同客人的需求。